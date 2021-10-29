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В Улан-Удэ откроется художественная выставка о Монголии

В Улан-Удэ откроется художественная выставка о Монголии
Общество,  Фото:пресс-служба нацмузея РБ
Специальный проект посвящён столетнему юбилею российско-монгольских отношений

В год столетия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией в Бурятии подготовлен специальный выставочный проект «Век и вечность в изобразительном искусстве России и Монголии». Проект с одноименным названием также проходит в Иркутске, Барнауле и в других городах Сибирского региона.

В национальном музее республики выставка начнёт свою работу с 9 ноября. Она состоит из произведений бурятских и монгольских художников из фондов живописи, графики и декоративно-прикладного искусства музея.

- Тема Монголии, жизнь и быт степняков-кочевников в современном мире, удивительная природа с красочной пустыней Гоби всегда интересовали бурятских художников. На протяжении многих веков бурятский и монгольский народы были объединены общностью генезиса и исторических судеб, традиционным укладом, манерой видеть и понимать окружающее пространство, сформировав собственную мировоззренческую картину мира. Несмотря на разные пути развития с XVII века, буряты и монголы сохранили первоначальную традиционную основу, выражающуюся в близости образа мышления, духовной культуры и искусства, - сообщает пресс-служба музея.

Тематическая коллекция фондов изобразительного искусства нацмузея РБ «О Монголии» включает произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства монгольских и бурятских художников и насчитывает около 150 музейных предметов. Коллекцию можно разделить на 2 раздела: это художники Бурятии о Монголии и художники Монголии. Первый раздел включает произведения бурятских художников разных поколений, когда они выезжали в Монголию на пленэр или организовывали обменные выставки. Второй раздел состоит из произведений известных монгольских художников, который периодически пополняется.

На выставке будут представлены работы основоположников бурятского профессионального изобразительного искусства, таких как Ц. Сампилов, который работал в 20-е годы ХХ века в Монголии; Г. Павлов, А. Окладников, А. Тимин, которые возвращались с Восточного фронта через Монголию и не могли не изобразить на бумаге и картоне свои впечатления о другой стране. Также будет представлена коллекция работ Д-Н. Дугарова, А. Казанского, А. Сахаровской, поступившая в музей в 80-е годы, а также работы современных художников. Коллекция работ монгольских художников представлена известными именами художников Н. Цултэма, А. Сэнгэцохио и Б. Гэвшхуу, Г. Одона, О. Цэвегжава и многих других художников.

Возрастное ограничение 0+
выставка Бурятия Монголия живопись художники международные отношения

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