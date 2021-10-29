Полугодовалые птицы недавно поселились в городском зоосаде
В Иркутске пара молодых эму поселилась в зоосаде. Двух полугодовалых птиц предоставил частный заводчик. В свою очередь зоосад передал ему взрослую самку эму.
- Мы были очень заинтересованы в таком обмене, ведь мы надеемся, что в будущем разнополая пара принесёт потомство, и в нашем уголке живой природы появятся малыши эму собственного разведения, - сообщает пресс-служба Иркутского зоосада.
Сейчас птицы проходят адаптацию в новом вольере. Пока эму осторожны и не доверяют людям, но в скором времени они должны привыкнуть к работникам и будут чувствовать себя абсолютно комфортно. Питаются пернатые специальным кормом, также в их рацион входят овощи и фрукты.
Несмотря на одинаковый возраст птиц, самочка значительно превышает в размерах самца. И это неслучайно: в семейных отношениях у эму царит матриархат. Только самцы насиживают яйца и заботятся о потомстве, самки же находятся где-то неподалёку от гнезда и в случае опасности защищают его.
У новых обитателей Иркутского зоосада ещё нет имён, поэтому был объявлен конкурс на лучшие прозвища для них. Каждый желающий может написать свой вариант в инстаграм-аккаунте зоосада (@irkzoogarden). Итоги конкурса подведут 1 ноября.
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В Иркутске выбирают имена для пары эму
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