Также среди победителей Хабаровский край и Еврейская АО
На заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего 26 октября, объявлены три дальневосточных региона, представившие лучшие экспозиции на выставке «Улица Дальнего Востока» в сентябре этого года. Забайкальский край занял второе месте.
Напомним, концепция экспозиции Забайкальского края проходила под девизом «Забайкалье – сила в людях». Павильон был разделён на три зоны: приветственная зона; культура, туризм и природное наследие; инвестиционный потенциал. В приветственной зоне находилась капсула времени, в которой можно было сделать фото на фоне забайкальских пейзажей и достопримечательностей. В зоне культуры, туризма и природы посетители увидели инсталляции, рассказывающие о самых интересных местах региона, а также инфографику о национальных парках и достопримечательностях. Гости смогли принять участие в видеоэкскурсии по региону. В зоне инвестиционного потенциала разместилась инсталляция «Картотека». В ней посетители могли ознакомиться с презентациями инвестиционных проектов, которые реализуются в регионе.
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил призы губернаторам регионов-победителей. Первое место занял Хабаровский край, третье присуждено Еврейской автономной области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Экспозицию Забайкалья на «Улице Дальнего Востока» отметили призом
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