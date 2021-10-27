Экспозицию Забайкалья на «Улице Дальнего Востока» отметили призом

Общество, Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ДФО

Также среди победителей Хабаровский край и Еврейская АО



На заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего 26 октября, объявлены три дальневосточных региона, представившие лучшие экспозиции на выставке «Улица Дальнего Востока» в сентябре этого года. Забайкальский край занял второе месте.



Напомним, концепция экспозиции Забайкальского края проходила под девизом «Забайкалье – сила в людях». Павильон был разделён на три зоны: приветственная зона; культура, туризм и природное наследие; инвестиционный потенциал. В приветственной зоне находилась капсула времени, в которой можно было сделать фото на фоне забайкальских пейзажей и достопримечательностей. В зоне культуры, туризма и природы посетители увидели инсталляции, рассказывающие о самых интересных местах региона, а также инфографику о национальных парках и достопримечательностях. Гости смогли принять участие в видеоэкскурсии по региону. В зоне инвестиционного потенциала разместилась инсталляция «Картотека». В ней посетители могли ознакомиться с презентациями инвестиционных проектов, которые реализуются в регионе.



Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил призы губернаторам регионов-победителей. Первое место занял Хабаровский край, третье присуждено Еврейской автономной области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

