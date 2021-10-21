Женщина утроилась на работу и не сообщила об этом
За 9 месяцев этого года подразделениями дознания МВД по Бурятии расследовано 181 уголовное дело за мошенничество. Общий ущерб составил более полутора миллионов рублей.
Так, в Тарбагатайском районе по факту мошенничества в сфере выплат возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней жительницы села Надеино
Полицейскими установлено, что 17 июля прошлого года женщина дистанционно встала на учёт «Центра занятости населения Тарбагатайского района», где была признана безработной, и ей было назначено пособие по безработице. 3 августа 2020 года она официально трудоустроилась, однако об этом умолчала и продолжила получать пособие по безработице до декабря прошлого года. Таким образом, женщина необоснованно получила 75 тысяч рублей. Обвиняемой судом назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.
Аналогичным способом решил «поправить своё финансовое благополучие» 30-летний житель Кяхты. С ноября 2019 года по сентябрь 2020 года мужчина незаконно получил более 108 тысяч рублей выплат, умолчав о своём трудоустройстве.
В ходе дознания мужчина свою вину признал и возместил ущерб в полном объёме.
В пресс-службе МВД Бурятии предупреждают, что подобные деяния противоправны и влекут уголовную ответственность. Максимальное наказание согласно санкции ч. 1 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – арест на срок до четырёх месяцев.
Жительница Бурятии смошенничала при получении пособия по безработице
Общество, Фото:
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