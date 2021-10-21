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В соцучреждениях Бурятии ведётся перепись населения

В соцучреждениях Бурятии ведётся перепись населения
Общество,  Фото:pixabay.com
Переписчиками стали соцработники, прошедшие онлайн-обучение

С 15 октября по 14 ноября проходит Всероссийская перепись населения. Участие в ней принимают все жители Бурятии, в том числе и граждане, находящиеся на обслуживании в социальных учреждениях республики.

Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, впервые в этом году опрос проживающих осуществляют соцработники, которые прошли обучение в Бурятстате.

- Это сделано в целях безопасности, - комментирует ситуацию заместитель директора комплексного центра «Доверие» Ирина Леликова. – В условиях распространения новой коронавирусной инфекции, было принято решение об обучении в Бурятстате наших специалистов по социальной работе. Образовательные семинары проходили в режиме онлайн. Сегодня в учреждении на обслуживании находится 268 человек. Каждый из них будет переписан. В предыдущие годы в качестве переписчиков в центре работали сотрудники Бурятстата, в этот раз мы делаем это сами в сотрудничестве со статистами, которые нас консультируют по разным возникающим в ходе переписи вопросам.

В «Доверии» перепись стартовала с понедельника – 18 октября и должна завершится 29 октября.

Также перепись проходит и для лиц, получающих социальные услуги в республиканском центре социальной адаптации лиц без определённого места жительства и занятий «Шанс».

- Сегодня мероприятием охвачено 40 человек из числа проживающих в нашем учреждении граждан, - рассказывает директор центра «Шанс» Сергей Жамцаев. – Как и в «Доверии», наш переписчик – это сотрудник центра, прошедший обучение в Бурятстате. В отличии от других учреждений, в нашем списочный состав проживающих постоянно меняется. Несмотря на это, каждый вновь прибывающий человек в период переписи населения будет охвачен этим мероприятием.

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