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Двое улан-удэнцев подозреваются в серии краж из автомобилей

Двое улан-удэнцев подозреваются в серии краж из автомобилей
Общество,  Фото:МВД Бурятии
Одному из них ещё не исполнилось 18-и лет

В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемых в кражах из автомобилей на территории Октябрьского района. Установлена причастность двух молодых людей 17 и 18 лет к четырём фактам имущественных преступлений, совершенных в октябре текущего года.

Все кражи были совершены ночью из припаркованных во дворах многоквартирных домов автомашин. Так, 3 октября 17-летний улан-удэнец, передвигаясь на родительском авто, на улице Ключевская ножницами вскрыл багажник чужого транспортного средства и украл сабвуфер и усилитель звука, которые планировал поставить на свой автомобиль.


Несколькими часами позже уже с 18-летним другом он совершил аналогичную кражу на проспекте Строителей. На этот раз добычей преступников стали привлекшие их внимание на заднем сидении машины бензопила и бинокль. Кроме того, молодые люди, повредив капот транспортного средства, скрутили и забрали аккумулятор.


11 октября старший из них украл ещё две аккумуляторных батареи с грузовика в 111 микрорайоне и впоследствии отдал под видом своего имущества другому приятелю - для сдачи в скупку в счёт долга.

На следующий день подельники вновь действовали сообща: из «УАЗа» на улице Ключевской, дверь которого из-за поломки оказалась незапертой, они вынесли 27-литровый баллон с пропаном.

Общий ущерб от их действий, предварительно, оценивается на сумму около 50 тысяч рублей.


Младший из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В настоящее время СУ СКР по Бурятии в отношении него завершено расследование уголовного дела по обвинению в двух кражах, одна из которых связана с хищением денег с банковского счёта. Молодой человек нигде не учится и не работает.

Второй, совершеннолетний, в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадал, учится в колледже.

Украденное имущество изъято, за исключением бензопилы и одного аккумулятора, которые подозреваемые продали. В частности, найдены сданные в скупку их приятелем аккумуляторных батареи от грузовика. Изъяты сабвуфер, усилитель звука, бинокль, которые парни оставили для собственного пользования.

Возбуждены уголовные дела. Задержанные проверяются на причастность к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается, сообщает пресс-службе МВД по Бурятии. 
кража

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