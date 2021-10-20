В Бурятии выделено более 46 млн на ликвидацию последствий ЧС

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Большая часть средств выделена на проведение аварийно-восстановительных работ по частичному восстановлению береговой полосы протоки Степная



Правительством Бурятии из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов дополнительно выделено администрации Улан-Удэ более 46 млн рублей на проведение мероприятий по ликвидации последствий повышения уровня воды в Селенге и затопления населённых пунктов на территории города.



- Большая часть средств, более 20,5 млн рублей, выделена на проведение аварийно-восстановительных работ по частичному восстановлению береговой полосы протоки Степная реки Селенга, по устройству насыпей в пойме реки и протоки для защиты домовладений, - уточнили в правительстве Бурятии.



Почти 17 млн рублей выделено на проведение аварийно-восстановительных работ по восстановлению транспортной инфраструктуры, пострадавшей в период паводков, устройство проходов для экстренной эвакуации населения.



Продолжаются работы по обеспечению населения, проживающего в зонах подтопления, качественной питьевой водой, на эти цели выделено более 5,5 млн рублей. Также продолжаются мероприятия по санитарной обработке и обеззараживанию подтопленных территорий, на проведение которых направлено более 2,5 млн рублей. Кроме того, более 1,1 млн рублей выделено на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту цокольного этажа школы № 44.



Мероприятия по ликвидации последствий ЧС продолжаются.

