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В Бурятии выделено более 46 млн на ликвидацию последствий ЧС

В Бурятии выделено более 46 млн на ликвидацию последствий ЧС
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Большая часть средств выделена на проведение аварийно-восстановительных работ по частичному восстановлению береговой полосы протоки Степная

Правительством Бурятии из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов дополнительно выделено администрации Улан-Удэ более 46 млн рублей на проведение мероприятий по ликвидации последствий повышения уровня воды в Селенге и затопления населённых пунктов на территории города.

- Большая часть средств, более 20,5 млн рублей, выделена на проведение аварийно-восстановительных работ по частичному восстановлению береговой полосы протоки Степная реки Селенга, по устройству насыпей в пойме реки и протоки для защиты домовладений, - уточнили в правительстве Бурятии.

Почти 17 млн рублей выделено на проведение аварийно-восстановительных работ по восстановлению транспортной инфраструктуры, пострадавшей в период паводков, устройство проходов для экстренной эвакуации населения.

Продолжаются работы по обеспечению населения, проживающего в зонах подтопления, качественной питьевой водой, на эти цели выделено более 5,5 млн рублей. Также продолжаются мероприятия по санитарной обработке и обеззараживанию подтопленных территорий, на проведение которых направлено более 2,5 млн рублей. Кроме того, более 1,1 млн рублей выделено на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту цокольного этажа школы № 44.

Мероприятия по ликвидации последствий ЧС продолжаются.
ЧС правительство Бурятии

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