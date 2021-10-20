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В Бурятии продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом

В Бурятии продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Занятость коечного фонда составляет 83,1%

По данным управления Роспотребнадзора на утро 20 октября в Бурятии зарегистрировано 61 368 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (29 220) приходится на жителей Улан-Удэ.
Зв сутки выявили 154 больных. Накануне сообщалось о 151 заражённом, до этого было +145, +147, +139 и т.п. Отмечается увеличение числа заболевших.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 129 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 966 коек: занято – 803, свободно – 163 койки. Занятость коечного фонда составляет 83,1%.
 
В стационарах получают лечение 803 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 92 пациента, из них старше 65 лет – 47, на ИВЛ – 43 пациента.
 
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2493 человека.
 
Всего выздоровели от COVID-19 – 52 667 человек, в том числе 225 за прошедшие сутки.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1934 человека, трое из них скончались накануне – все старше 65 лет.

Всего в республику поступило 475 332 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 375 931 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 402 940 единиц. Завершили вакцинацию 299 506 человек.

коронавирус прокуратура

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