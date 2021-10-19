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В Улан-Удэ продолжают выявлять нарушителей антиковидного режима

В Улан-Удэ продолжают выявлять нарушителей антиковидного режима
Общество,  Фото:pexels.com
За сутки мобильные группы по профилактике COVID-19 проверили 237 объектов

В Улан-Удэ продолжают работу мобильные группы по контролю мер профилактики коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки рейды проведены на 237 объектах, проверены 487 человек.

За различные нарушения требований антиковидного режима составлено 23 административных протокола, из которых 18 – на должностных лиц, 4 – на граждан, 1 – на юридическое лицо.

- За нарушение масочного режима при работе с посетителями и клиентами к административной ответственности привлечены должностные лица в магазинах «Табак» на улице Октябрьская, «Николаевский» на Буйко, кафе «Улаан Сэсэг» на пр.50-летия Октября, кафе «Шарбин» на Цивилева, магазине «Автотрейд» на Намжилова, магазине «Теплосила» на Крылова, «Титан» на Ключевской, магазине «Bohoroom» в ТРЦ «People’s Park», ювелирной сети «Сайнлайт» на ул. Ленина, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Нарушения в организации особого дезинфекционного режима и отсутствие запасов антисептика зафиксированы в магазинах товаров для дома, «Здоровая Снедь» и «Трикотаж» по пр. 50-летия Октября, магазине «Светофор» на ул. Лебедева, магазине «Квартал» на Краснофлотской, «Остин» на Ленина.

Группой по контролю мер профилактики на столичном общественном транспорте проверено 38 транспортных средств, 300 пассажиров. Выявлено пять нарушений. С двумя пассажирами трамваев проведены профилактические беседы из-за неправильного использования защитной маски. Составлены три протокола: два – на пассажиров трамваев, один – на водителя маршрута № 97.

- Меры профилактики коронавирусной инфекции на предприятиях и общественном транспорте организованы по рекомендациям санитарных врачей, и их выполнение на сегодня является необходимостью для обеспечения безопасности посетителей, сотрудников, пассажиров. Но без помощи самих горожан остановить распространение вируса невозможно. Поэтому призываем не ослаблять профилактику – носить маски, по возможности избегать мест массового скопления людей, вакцинироваться. Каждый должен нести персональную ответственность в борьбе с инфекцией, - отметил начальник Управления общественной безопасности администрации Улан-Удэ Михаил Слепнев.


коронавирус профилактика

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