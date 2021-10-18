Получателю взятки назначили условный срок
36-летний бывший заместитель начальника отдела безопасности исправительной колонии № 2 УФСИН России по Бурятия признан виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере за незаконные действия (бездействие)».
Следствием и судом установлено, что в начале мая 2019 года к заместителю начальника отдела безопасности исправительного учреждения обратился осуждённый, который попросил пронести для него на территорию колонии сим-карты для мобильного телефона, а также оказать содействие в его условно-досрочном освобождении. Сотрудник согласился выполнить его просьбу за взятку в размере 27,5 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение ему передали родственники и знакомые осуждённого.
После этого сотрудник тайно пронёс в колонию и передал мужчине три сим-карты для мобильных телефонов, пользование которыми на территории исправительного учреждения осуждённым запрещено. Также он подготовил материалы о снятии осуждённого с профилактического учёта, необходимые для его условно-досрочного освобождения, хотя достоверно знал, что мужчина ввиду склонности к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка не исправился и нуждался в дальнейшем отбывании наказания, назначенного судом.
Это преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Бурятии совместно с сотрудниками собственной безопасности УФСИН России по республике.
В ходе предварительного следствия сотрудник признал вину, раскаялся в содеянном и способствовал следствию. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком и лишением права занимать должности в системе ФСИН на 2 года, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённый за взятку хотел досрочно выйти из колонии
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