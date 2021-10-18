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В Бурятии стартовал второй этап мероприятия «БОМЖ-2021»

В Бурятии стартовал второй этап мероприятия «БОМЖ-2021»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Полицейские проверят торговые площади, рынки, теплотрассы, подвальные и чердачные помещения многоквартирных домов

В Бурятии стартовал второй, завершающий, этап оперативно-профилактического мероприятия «БОМЖ-2021».

- Операция проводится в целях своевременной постановки на централизованный учёт лиц без определённого места жительства, предупреждения правонарушений и преступлений со стороны указанной категории граждан и в отношении них. Также в рамках оперативно-профилактического мероприятия будет проведена работа по розыску без вести пропавших, не имеющих определённого места жительства лиц, - объяснили в МВД по Бурятии.

Полицейские проверят торговые площади, рынки, теплотрассы, подвальные и чердачные помещения жилых многоквартирных домов, свалки, пункты приёма металла и стеклотары.

Операция продлится до 21 октября.

По итогам первого этапа операции выявлено и доставлено в органы внутренних дел 214 человек, систематически занимающихся бродяжничеством и не имеющих постоянного места жительства, из них 54 дополнительно поставлены на централизованный учёт в информационный центр МВД. Они дактилоскопированы, составлены опознавательные карты.

По различным основаниям с учёта (в связи со смертью, приобретением постоянного места жительства и трудоустройством, осуждением к лишению свободы) снято 116 лиц. В органы социальной защиты населения для оказания необходимой помощи направлены 18 человек, в том числе, 12 - в республиканский центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий «Шанс».

К административной ответственности за различные правонарушения привлечены 14 граждан. В основном – за появление и распитие спиртного в общественных местах, а также несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.

В адрес директоров управляющих компаний и глав сельских поселений республики направлено 16 представлений об устранении выявленных недостатков в технической укреплённости объектов жилищной сферы.
полицейские

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