Улан-удэнец распылил баллончик и отобрал сумку у супругов

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Деньги из сумки он забрал себе, а остальное сжёг



17 октября в полицию поступило сообщение о грабеже от 34-летней улан-удэнки. Женщина рассказала, что неизвестный несколько раз распылил перцовый баллончик в лицо ей и её супругу и похитил сумку. В сумке находились три тысячи рублей, документы супруга и монеты различных стран.



Нападавший был задержан в тот же день. Им оказался 31-летний ранее не судимый житель одного из СНТ.



16 октября семейная пара приехала в гости к родственникам в СНТ «Строитель». После застолья супруги решили сходить в магазин. Возле торговой точки они встретили молодого человека, который также пришёл за покупками со своим товарищем, и разговорились с ним. В ходе беседы между женщиной и её новым знакомым возникла незначительная ссора, и он несколько раз распылил перцовый баллончик в лицо ей и её супругу. Затем вырвал у мужчины сумку и скрылся вместе со своим товарищем.



Позже парень проверил содержимое сумки. Деньги он забрал себе, а остальное имущество сжёг в банной печи.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

