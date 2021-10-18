 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 октября

17 октября

Популярное

В Бурятии закончились госномера

В Бурятии закончились госномера
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
МРЭО ГИБДД МВД Бурятии информирует граждан об израсходовании государственных регистрационных знаков

В связи с израсходованием государственных регистрационных знаков в МРЭО ГИБДД МВД Бурятии Госавтоинспекция рекомендует оплачивать государственную пошлину за совершение регистрационных действий в октябре-ноябре 2021 года без выдачи государственных регистрационных знаков.

В соответствии с главой 3 статьи 8 пункта 3 (2) Федерального закона от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в случае неполучения государственного регистрационного знака транспортного средства в регистрационном подразделении, его владелец после постановки транспорта на государственный учёт либо после присвоения ему нового государственного регистрационного номера обязан обратиться к изготовителю государственных регистрационных знаков в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, для изготовления государственного регистрационного знака транспортного средства в целях дальнейшего участия в дорожном движении.

Также за ранее оплаченную и неиспользованную государственную пошлину граждане могут вернуть денежные средства. Для возврата излишне уплаченной госпошлины необходимо предоставить:

- заявление плательщика о возврате платежа установленного образца;

- подлинные платёжные документы;

- копии страниц паспорта с данными о выдаче документа и прописки;

- копия ИНН (обязательно);

- реквизиты получателя денежных средств, с указанием расчётного счета, наименование и БИК банка.
ГИБДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии открывается центр для одарённых детей
В Бурятии открывается центр для одарённых детей
Общество, 18.10.2021
В нём будут обучаться дети от 10 до 17 лет
В Бурятии обещают тёплую погоду
В Бурятии обещают тёплую погоду
Общество, 18.10.2021
Синоптики опубликовали короткий прогноз на неделю
В Бурятии переболевшие коронавирусом проходят диспансеризацию
В Бурятии переболевшие коронавирусом проходят диспансеризацию
Общество, 18.10.2021
Врачи осмотрели на сегодня более 9 тысяч человек  
В Бурятии закончились госномера
В Бурятии закончились госномера
Общество, 18.10.2021
МРЭО ГИБДД МВД Бурятии информирует граждан об израсходовании государственных регистрационных знаков
В Следственном комитете РФ для жителей доступна круглосуточная связь с Информационным центром
В Следственном комитете РФ для жителей доступна круглосуточная связь с Информационным центром
Общество, 18.10.2021
Люди могут обратиться в центр с помощью соцсетей, также работает круглосуточная телефонная линия
Нашлась мама уроженки Бурятии, удочерённой жителями Канады
Нашлась мама уроженки Бурятии, удочерённой жителями Канады
Общество, 18.10.2021
В соцсети поблагодарили всех, кто принял участие в поиске родственников девушки
В Бурятии омулёвый браконьер выловил рыбы на 58 тысяч
В Бурятии омулёвый браконьер выловил рыбы на 58 тысяч
Общество, 18.10.2021
Браконьера заметили росгвардейцы 
В Этнографическом музее в Улан-Удэ прошла ярмарка костюмов
В Этнографическом музее в Улан-Удэ прошла ярмарка костюмов
Общество, 18.10.2021
Посетители могли купить традиционные, стилизованные костюмы и украшения
Коммунальная техника Улан-Удэ готова к зиме
Коммунальная техника Улан-Удэ готова к зиме
Общество, 18.10.2021
64 единицы спецтехники выставили столичные коммунальщики на площади Советов
Крематорий Улан-Удэ появился в Instagram
Крематорий Улан-Удэ появился в Instagram
Общество, 18.10.2021
На аккаунт подписались 23 пользователя Сети
В Чите парни вынесли из бара кегу с пивом
В Чите парни вынесли из бара кегу с пивом
Общество, 18.10.2021
Возбуждено уголовное дело «Грабёж»
В Забайкалье коронавирус перешагнул отметку в 73 тысячи
В Забайкалье коронавирус перешагнул отметку в 73 тысячи
Общество, 18.10.2021
Суточный прирост составил 275 больных 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^