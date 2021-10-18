В Бурятии закончились госномера

МРЭО ГИБДД МВД Бурятии информирует граждан об израсходовании государственных регистрационных знаков
В связи с израсходованием государственных регистрационных знаков в МРЭО ГИБДД МВД Бурятии Госавтоинспекция рекомендует оплачивать государственную пошлину за совершение регистрационных действий в октябре-ноябре 2021 года без выдачи государственных регистрационных знаков.
В соответствии с главой 3 статьи 8 пункта 3 (2) Федерального закона от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в случае неполучения государственного регистрационного знака транспортного средства в регистрационном подразделении, его владелец после постановки транспорта на государственный учёт либо после присвоения ему нового государственного регистрационного номера обязан обратиться к изготовителю государственных регистрационных знаков в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, для изготовления государственного регистрационного знака транспортного средства в целях дальнейшего участия в дорожном движении.
Также за ранее оплаченную и неиспользованную государственную пошлину граждане могут вернуть денежные средства. Для возврата излишне уплаченной госпошлины необходимо предоставить:
- заявление плательщика о возврате платежа установленного образца;
- подлинные платёжные документы;
- копии страниц паспорта с данными о выдаче документа и прописки;
- копия ИНН (обязательно);
- реквизиты получателя денежных средств, с указанием расчётного счета, наименование и БИК банка.
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