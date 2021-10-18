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В соццентре Бурятии открыли новую спортплощадку

В соццентре Бурятии открыли новую спортплощадку
Общество,  Фото:центр помощи детям «Звёздный»
На её строительство было собрано более 1 миллиона рублей

14 октября в Баргузинском районе Бурятии открыли новую спортивную площадку. Она появилась в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный». Это знаковое событие для учреждения.

- Был запущен проект по сбору средств на спортивную площадку для воспитанников центра, собрано более 1 миллиона рублей, - рассказал директор учреждения Олег Цыремпилов. - Был заключен договор с организацией-подрядчиком, и строительство площадки началось.

На сегодняшний день уже установлено оборудование, дети получили возможность заниматься командными видами спорта на обустроенной площадке.

На торжественную церемонию открытия приехали представители детских учреждений социального обслуживания министерства соцзащиты Бурятии, автопробега «Байкальская миля», администрации Баргузинского района, горсовета Улан-Удэ и другие.

Дети поприветствовали гостей номерами художественной самодеятельности. Юным хозяевам дома вручили спортивный тренажёр, огромный торт в форме футбольного поля и многочисленные презенты, которые помогут им в занятиях спортом.

В завершение торжественной встречи все присутствующие исполнили гимн центра «Звёздный», а затем участники праздника отправились на спортивную площадку, где в торжественной обстановке прошла церемония разрезания ленточки. Первым спортивным мероприятием на новой площадке стал футбольный товарищеский матч между подростковыми командами центра «Звёздный» и поселения «Баргузинское».

Также для гостей учреждения провели экскурсию, они побывали во всех семейных группах, познакомились с творчеством ребят, их работами. Так, дети семейной группы «Кристалл» вместе с воспитателем Ниной Ларионовой пригласили гостей в импровизированное кафе «Незабудка» и предложили им на дегустацию широкий ассортимент кондитерских изделий. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты РБ.
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