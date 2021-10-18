По республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 октября по республике: преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -3,-8, по северо-востоку и юго-западу -13,-18, по Прибайкалью при облачности около 0, днём +6, +11, по северу +2, -3.
В Улан-Удэ без осадков. Утром местами туман. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -5,-7, днём +6, +8.
В Улан-Удэ сегодня до +8 градусов
Общество, Фото:
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