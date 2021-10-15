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Бурятия получит 2,9 млрд на тепломагистраль и реновацию Улан-Удэ

Бурятия получит 2,9 млрд на тепломагистраль и реновацию Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Реконструкция тепломагистрали №3 позволит сделать воздух в городе чище

14 октября в правительстве России прошел штаб по инфраструктурным бюджетным кредитам. По его итогам правительственной комиссией одобрена заявка на инфраструктурный бюджетный кредит Бурятии на сумму 2,9 млрд рублей.

- Заявку Республике Бурятия на сумму 2,9 млрд одобрили на два проекта: инфраструктурное развитие центра Улан-Удэ и реконструкция тепломагистрали №3. Температура зимой в регионе обычно значительно ниже нуля, поэтому крайне важно, чтобы тепло в дома поступало бесперебойно. Для этого все системы необходимо своевременно обновлять, – объявил решение комиссии заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

- Модернизация теплосетей давно назрела и здорово, что мы получаем возможность значительно повысить надёжность теплосетей за счёт инфраструктурных кредитов. Реконструкция тепломагистрали №3 позволит закрыть 6 котельных, в том числе мазутную на Стеклозаводе, и сделать воздух в городе чище. Кроме того, благодаря новому механизму поддержки регионов мы сможем решить вопрос реновации центра города, - в свою очередь заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ, в целом, правкомиссия рассмотрела и утвердила заявки 15 регионов на сумму 49 млрд рублей.

- Эффект от региональных проектов мультипликативный. Помимо развития инженерной, социальной, дорожной инфраструктуры, необходимой для строительства жилья, развитие получат и другие сферы, - такие как туристическая, промышленная, экологическая… Уверен, что это финансирование даст положительный результат работы, направленной на повышение качества жизни граждан, - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Бурятия тепломагистраль реконструкция Улан-Удэ кредит бюджет

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