В стационарах Бурятии получают лечение свыше 700 пациентов
По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 15 октября зарегистрировано 60632 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (28999) приходится на жителей Улан-Удэ.
За сутки выявлено 129 новых больных коронавирусом.
Из выявленных за прошедшие сутки больных – 112 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 15 октября число контактных лиц –7641 человек.
По данным минздрава республики всего выздоровели от COVID-19 – 51 976 человек, в том числе 134 пациентов за минувшие сутки.
В стационарах Бурятии получают лечение 735 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 608. В отделениях реанимации находится 77 пациентов (из них старше 65 лет – 37), на ИВЛ – 36 пациентов (из них старше 65 – 19), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 30.
Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 947 коек: занято – 735, свободно – 212 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,6%.
По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2176 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1913 человек, в том числе за сутки 5 пациентов (в возрасте до 65 лет - 2, старше 65 лет – 3 человека).
В Бурятии за сутки заболели ковидом 129 человек
Общество, Фото:
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