В Улан-Удэ проведут эксперимент с пересадочным тарифом

Жители «сотых» микрорайонов смогут воспользоваться скидкой при пересадке с автобуса на трамвай и наоборот
В течение предстоящих двух недель в столице Бурятии пройдёт эксперимент «Пересадочный тариф» на автобусном маршруте №1 и трамвайных маршрутах.
Жители «сотых» микрорайонов, которые обслуживает автобусный маршрут №1, смогут воспользоваться скидкой при пересадке с автобуса на трамвай и наоборот. Ей можно будет воспользоваться только при оплате проезда безналичным способом – банковской картой либо смартфоном через терминал, находящийся у кондуктора.
При пересадке из автобуса маршрута №1 в трамвай пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет, но при этом денежные средства с банковской карты списываться не будут. Таким образом, стоимость проезда с учетом пересадки составит 24 рубля вместо 42 рублей.
При пересадке из трамвая в автобус пассажир прикладывает банковскую карту к терминалу и получает билет. В этом случае средства с банковской карты списываются в размере 6 рублей. Таким образом, стоимость проезда с учетом пересадки также составит 24 рубля вместо 42 рублей.
При пересадке должна использоваться одна и та же карта.
Время, в течение которого пассажир может пересесть с автобуса на трамвай или наоборот, составит 60 минут. В случае, если пассажир не уложился в час, оплата проезда будет произведена по полному тарифу. Длительность поездки на втором виде транспорта не ограничена по времени, если пассажир успел оплатить проезд в отведённый период времени.
Эксперимент будет проводиться с 18 по 29 октября.
- В рамках эксперимента схема автобусного маршрута № 1 при движении со 115 мкрн будет сокращена до центра города, до остановки «ул. Советская». Ранее путь следования автобусов проходил через Элеватор и ул. Гагарина до железнодорожного вокзала. Это нужно для снижения дублирования трамвайных маршрутов, исключения загруженных участков улично-дорожной сети, увеличения оборотных рейсов автобусов по указанному маршруту. Так, количество рейсов будет увеличено с 31 до 49, - отметили в администрации Улан-Удэ.
Цель эксперимента – тестирование технических возможностей системы безналичных платежей для разработки гибкой тарифной политики в сфере пассажирских перевозок, улучшения транспортного обслуживания горожан.
В случае подтверждения технической готовности разработанной программы будет рассмотрен вопрос расширения эксперимента на другие автобусные маршруты, обслуживаемые МУП «Городские маршруты», с учётом решения вопроса по возмещению выпадающих доходов перевозчикам.
Сейчас по маршруту №1 в будни выходят три современных автобуса ПАЗ вместимостью 52 пассажира.
Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» 44-72-10. Телефон горячей линии по работе городских маршрутов 45-45-53.
По четырём трамвайным маршрутам выход вагонов в будни составляет 40 единиц. Средний сводный интервал движения трамваев маршрутов №№ 1, 2, 4, проходящих в местах соприкосновения с автобусным маршрутом № 1 по улицам Бабушкина, Балтахинова, Коммунистическая, составляет 3-4 минуты.
В Улан-Удэ проведут эксперимент с пересадочным тарифом
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