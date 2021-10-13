В Бурятии «чёрные» лесорубы сбежали, увидев авто полицейских





7 октября в полицию Заиграевского района поступило сообщение от госинспектора республиканского агентства лесного хозяйства о том, что в ходе рейда в 6 километрах от села Челутай обнаружена незаконная рубка деревьев.Прибывшие на место полицейские в лесу обнаружили автомобиль без государственных регистрационных знаков и два прицепа кустарного производства, груженных древесиной. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 190 тысяч рублей.Позже задержан 48-летний подозреваемый.Известно, что житель села Заиграево самостоятельно заготовил древесину. Затем мужчина попросил помочь привезти древесину своего знакомого, не сказав ему о противоправности своих действий. Во время погрузки мужчины увидели приближающийся автомобиль и скрылись в лесу.С места изъяты около 19 кубометров древесины, бензопила, автомобиль и два прицепа.8 октября сотрудниками полиции и инспекторами агентства лесного хозяйства задержан 41-летний житель села Хоринск, совершивший незаконную рубку в Зун-Хурайском участковом лесничестве.Мужчина, работая на лесоделяне вальщиком леса, допустил переруб более 30 кубометров лиственницы и сосны. Ущерб составил около 220 тысяч рублей. Как мужчина пояснил следователю, таким образом он хотел увеличить объём спиленной древесины и, соответственно, свой заработок.По фактам незаконной заготовки древесины возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.