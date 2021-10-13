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Полицейские Бурятии задержали 28 человек, находящихся в федеральном розыске

Полицейские Бурятии задержали 28 человек, находящихся в федеральном розыске
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В других регионах России задержаны преступники из Бурятии

Завершился второй этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», направленный на розыск и задержание лиц, обвиняемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, установление местонахождения лиц, пропавших без вести.

В результате мероприятия полицейскими Бурятии задержано 28 разыскиваемых подозреваемых, обвиняемых, а также осуждённых, объявленных в федеральный розыск, из числа которых 16 граждан находились в розыске за МВД по Бурятии, 7 - за УФСИН по Бурятии, двое разыскивались другими регионами - Ульяновская область, Камчатский край. Кроме того, полицейские установили местонахождение троих без вести пропавших и идентифицирована личность одного неопознанного трупа.

За совершение тяжких, особо тяжких преступлений полицейские задержали семь преступников.

Одним из задержанных стал подозреваемый в совершении краж с банковских счетов. 35-летний уроженец Челябинской области по предварительному сговору с другими участниками преступлений с ноября 2019 года по март 2020 года похитил у граждан более 2,5 миллионов рублей. В результате оперативно-профилактических мероприятий оперативниками УУР МВД по Бурятии и УУР ГУ МВД России по Свердловской области разыскиваемый задержан в Среднеуральске Свердловской области.

В Калининградской области сотрудники управления уголовного розыска МВД по Бурятии совместно с коллегами из управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области и при силовой поддержке СОБР Росгвардии Калининградской области задержали 51-летнего жителя Бурятии. Мужчина с января 2020 года находился в федеральном розыске за серию поджогов, который совершал на территории Бурятии. Общий ущерб от его действий составил около 3,5 миллионов рублей. Злоумышленник конвоирован в Улан-Удэ для дальнейшего разбирательства по уголовному делу.

В рамках второго этапа межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» оперативниками УУР МВД по Бурятии и ОУР Отдела МВД РФ по Северскому району Краснодарского края в посёлка Афипский задержан находившийся в федеральном розыске 35-летний уроженец Кабанского района, обвиняемый в совершении в ДТП, в котором погибли люди, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
полиция

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