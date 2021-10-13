В Улан-Удэ парень пытался ограбить студентку

Он решил отобрать у девушки телефон, когда та отказалась знакомиться



Экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о попытке грабежа на улице Борсоева в Улан-Удэ. Оказалось, что возле общежития учебного заведения молодой человек попытался отобрать сотовый телефон у студентки.



Росгвардейцы посадили потерпевшую в служебный автомобиль и приступили к поиску подозреваемого. На улице Коммунистическая девушка опознала в одном из прохожих нападавшего, который был одет в яркую бордовую куртку и в руках держал зеленый пакет.



В ходе личного досмотра у молодого человека из отворота брюк выпал свёрток с травянистой массой.



Задержанный 23-летний житель Гусиноозёрска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, был доставлен полицию. Парень рассказал, что хотел познакомиться с девушкой, но получил отказ. Тогда он безуспешно попытался вырвать телефон у нее из рук и убежал.



- По результатам экспертизы установлено, что в свёртке находилось наркотическое вещество «каннабис» массой около 6 граммов. Органами следствия возбуждены уголовные дела, - отметили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

