Житель Бурятии на автомобиле несколько раз переехал неприятеля

Потерпевшему удалось выжить



20-летний житель Джидинского района Бурятии признан виновным в покушении на убийство.



В суде установлено, что мотивом преступления явилась личная неприязнь, возникшая в ходе ссоры. Решив расправиться с неприятелем, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем, неоднократно совершил наезд на потерпевшего, причинив ему телесные повреждения. Действия преступника были пресечены другим человеком.



Суд первой инстанции назначил подсудимому семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.



- В связи с чрезмерной мягкостью наказания государственным обвинителем на приговор принесено апелляционное представление, по результатам рассмотрения которого виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

