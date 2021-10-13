Потерпевшему удалось выжить
20-летний житель Джидинского района Бурятии признан виновным в покушении на убийство.
В суде установлено, что мотивом преступления явилась личная неприязнь, возникшая в ходе ссоры. Решив расправиться с неприятелем, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем, неоднократно совершил наезд на потерпевшего, причинив ему телесные повреждения. Действия преступника были пресечены другим человеком.
Суд первой инстанции назначил подсудимому семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
- В связи с чрезмерной мягкостью наказания государственным обвинителем на приговор принесено апелляционное представление, по результатам рассмотрения которого виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Житель Бурятии на автомобиле несколько раз переехал неприятеля
Общество, Фото:
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