В Улан-Удэ ковидные нарушения выявлены в магазинах, гостинице и кафе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Составлено 134 административных протокола



Мобильными группами по профилактике коронавируса продолжают выявляться нарушения в организациях.



За минувшие сутки в республике проверено более 600 организаций. За нарушения антиковидных требований составлено 134 административных протокола.



- В Улан-Удэ нарушения выявлены на следующих объектах: кафе «Чан Цин», пекарня «Тандыр03», бар «БанкБир», гостиница «Улан», магазин «Л’Этуаль», магазин сумок, ООО «Доктор Лор», парикмахерская, ООО «Гемотест», магазин «Респект Ком», кафе «Тесто-Песто», магазин одежды ТЦ «Форум». Нарушения касаются соблюдения масочного режима, дезинфекционного режима, ведения журнала термометрии и другие, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Мобильная группа по транспорту проводит контроль за соблюдением противоэпидемических мер в общественном транспорте. За сутки проверено 31 транспортное средство, проведены профилактические беседы со 175 пассажирами. В ходе рейдов выявлено 5 нарушений, в том числе неправильное использование защитных масок.



Всего в республике в ежедневном режиме работает 75 мобильных групп, в составе которых работает порядка 200 государственных и муниципальных служащих, полиции, противопожарной службы, эпидемиологической службы.



За несоблюдение ковидных требований нарушителям грозит предупреждение или штраф на граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – до 25 тысяч рублей.



За повторное нарушение штрафы существенно возрастут: на граждан до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - до восьмидесяти тысяч рублей.

