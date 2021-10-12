В Бурятии скончались ещё восемь пациентов с COVID-19



За весь период выздоровели от COVID-19 – 51 542 человек, в том числе 100 за последние сутки.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1898 человек, в том числе восемь скончались за последние сутки, из которых один человек был младше 65 лет.



Всего в республику поступило 475 332 единицы первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 362 272 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 402 940 единиц. Завершили вакцинацию 296 187 человек.







По данным управления Роспотребнадзора на утро 12 октября в Бурятии зарегистрированос лабораторным подтверждением. Из них 48% (28 878) приходится на жителей Улан-Удэ.. В последние дни число заболевших увеличивается, накануне этот показатель был +117, днём ранее +116, до этого +119. Ранее этот показатель едва дотягивал до «100».Из выявленных за прошедшие сутки больных – 100 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 898 коек: занято – 707, свободно – 191 койка. Занятость коечного фонда составляет 78,7%.В стационарах получают лечение 707 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 65 пациентов, из которых 35 человека старше 65 лет; на ИВЛ –33 пациента, из них старше 65 – 19.Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1717 человек.