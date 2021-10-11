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В Бурятии поставили надгробие на могиле участника войны

В Бурятии поставили надгробие на могиле участника войны
Общество,  Фото:"Баунт-инфо"
Благодаря неравнодушным людям установили надгробие

6 октября в селе Романовка Баунтовского района Бурятии почтили память героя Великой Отечественной войны Коневина Изосима Ивановича. На его могиле было установлено нагробие, сообщается в группе «Баунт-инфо. 24/7».

В мае 1945 Изосим Иванович был представлен к высшей награде - Герой Советского Союза. Но награда не нашла своего героя.

ТОС «Наследие» совместно с Советом ветеранов, ВО «Серебро Витима» при поддержке администрации СП «Витимское» провели работу по восстановлению места захоронения. Была объявлена акция по сбору денежных средств для приобретения памятника.

Благодаря неравнодушным жителям и организациям села было собрано более 31 тысячи рублей. На эти деньги изготовили памятник.


ветераны ВОВ кладбище

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