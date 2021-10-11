В Бурятии поставили надгробие на могиле участника войны

Благодаря неравнодушным людям установили надгробие



6 октября в селе Романовка Баунтовского района Бурятии почтили память героя Великой Отечественной войны Коневина Изосима Ивановича. На его могиле было установлено нагробие, сообщается в группе «Баунт-инфо. 24/7».



В мае 1945 Изосим Иванович был представлен к высшей награде - Герой Советского Союза. Но награда не нашла своего героя.



ТОС «Наследие» совместно с Советом ветеранов, ВО «Серебро Витима» при поддержке администрации СП «Витимское» провели работу по восстановлению места захоронения. Была объявлена акция по сбору денежных средств для приобретения памятника.



Благодаря неравнодушным жителям и организациям села было собрано более 31 тысячи рублей. На эти деньги изготовили памятник.





