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В Бурятии ушла из жизни известный учитель

В Бурятии ушла из жизни известный учитель
Общество,  Фото:Бурятский республиканский институт образовательной политики
Цыдыпова Елена Сергеевна возглавляла клуб «Учитель года Бурятии»

Ушла из жизни Цыдыпова Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы, заместитель директора средней школы №47 Улан-Удэ. Она была абсолютным победителем республиканского конкурса «Учитель года Бурятии – 1995», победителем конкурса «Лучшие учителя Российской Федерации» 2007 года, победителем республиканского конкурса «Педагогическая элита Бурятии». Имела звания заслуженного учителя Бурятии, почётного работника общего образования РФ.

Елена Сергеевна возглавляла региональную общественную организацию «Клуб – Учитель года Бурятии».

- Елена Сергеевна – профессионал своего дела, Учитель с большой буквы, она внесла большой вклад в укрепление престижа профессии педагога, распространение педагогического опыта, создание позитивного имиджа учителя республики Бурятия в образовательном пространстве России. Всегда спокойная, доброжелательная, отзывчивая и внимательная, она пользовалась уважением и любовью педагогического коллектива, учащихся, профессионального сообщества, - рассказали представители Бурятского республиканского института образовательной политики.

Слова соболезнования оставила депутат Народного Хурала, бывший директор школы Оксана Бухольцева, много лет дружившая с Еленой Сергеевной.

- Самая лучшая. Самая болеющая за талантливых учителей Республики Бурятия. Знающая всех, кто был в финалах конкурса «Учитель года Бурятии», подготовившая не одного лауреата всероссийского конкурса, любящая свой предмет, любящая детей и отстаивающая всегда интересы талантливых учителей. Это наш председатель клуба «Учитель года Республики Бурятия». Это член жюри Всероссийского конкурса «Учитель года», потому что профессионал, честная и принципиальная, добрая и отзывчивая, - написала Оксана Бухольцева на своей странице в соцсети.

Соболезнования оставляют и другие пользователи, которые знали Елену Сергеевну как приветливого, доброго и светлого человека.
учитель некролог

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