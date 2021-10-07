Улан-Удэ принимает студенческий чемпионат по волейболу

В Бурятию приехали команды из Омска, Красноярска, Читы, Сургута и Кызыла



С 7 по 10 октября в Бурятии проходит открытый чемпионат республики по волейболу среди мужских и женских студенческих команд. XXII международный турнир проводится в спортзале Бурятского госуниверситета и физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.



В чемпионате принимают участие представители городов: Омск, Красноярск, Чита, Улан-Удэ, Сургут и Кызыл, представляющие команды БГУ, СибГУ, «Динамо», ОмГТУ, ЗабГУ, СурГУ, ТувГУ, ЗабИЖТ и БГСХА.



8 октября в 14:30 пройдёт парад открытия соревнований. Закрытие чемпионат состоится 10 октября в 19:00. Об этом сообщает пресс-служба БГУ.



Возрастное ограничение 0+

