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Улан-Удэ принимает студенческий чемпионат по волейболу

Улан-Удэ принимает студенческий чемпионат по волейболу
Общество,  Фото:pixabay.com
В Бурятию приехали команды из Омска, Красноярска, Читы, Сургута и Кызыла

С 7 по 10 октября в Бурятии проходит открытый чемпионат республики по волейболу среди мужских и женских студенческих команд. XXII международный турнир проводится в спортзале Бурятского госуниверситета и физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.

В чемпионате принимают участие представители городов: Омск, Красноярск, Чита, Улан-Удэ, Сургут и Кызыл, представляющие команды БГУ, СибГУ, «Динамо», ОмГТУ, ЗабГУ, СурГУ, ТувГУ, ЗабИЖТ и БГСХА.

8 октября в 14:30 пройдёт парад открытия соревнований. Закрытие чемпионат состоится 10 октября в 19:00. Об этом сообщает пресс-служба БГУ.

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