В командном зачёте сборные республики стали первыми и третьими
Первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо прошло в Нерюнгри с 1 по 3 октября. Турнир собрал более 250 юношей и девушек до 18 лет и юниорок и юниоров до 21 года. По результатам соревнований сборная Бурятии завоевала 21 медалей.
Среди юниоров до 21 года золотую медаль завоевал Даниил Отто. Серебряные медали у Александра Пляскина, Владислава Низовцева, Екатерины Лебедевой. Обладателями бронзовых медалей стали – Рашид Омаров, Рустам Ринчинов, Рауф Дунималиев, Анастасия Лебедева.
В первенстве ДФО до 18 лет сборная Бурятии выиграла золотые награды у юношей в весовой категории до 50 кг и до 66 кг, у девушек – до 70 кг. Также у дзюдоистов республики 3 серебряные и 7 бронзовых медалей.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, в командном зачёте сборная Бурятии до 18 лет завоевала первое место. Третье место выиграли юниоры республики до 21 года.
- Соревнования прошли на высоком уровне, собрались сильнейшие дзюдоисты со всего Дальнего востока. Эмоции только положительные. Не ожидали, что обойдем в командном зачёте хозяев турнира. Уже через неделю начнём подготовку к первенству России в Красноярске, а само первенство пройдёт в Ижевске с 6 по 10 ноября, – добавил старший тренер сборной до 18 лет Сергей Байдаев.
Дзюдоисты Бурятии выиграли 21 медаль первенства ДФО
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