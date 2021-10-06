Дзюдоисты Бурятии выиграли 21 медаль первенства ДФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В командном зачёте сборные республики стали первыми и третьими



Первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо прошло в Нерюнгри с 1 по 3 октября. Турнир собрал более 250 юношей и девушек до 18 лет и юниорок и юниоров до 21 года. По результатам соревнований сборная Бурятии завоевала 21 медалей.



Среди юниоров до 21 года золотую медаль завоевал Даниил Отто. Серебряные медали у Александра Пляскина, Владислава Низовцева, Екатерины Лебедевой. Обладателями бронзовых медалей стали – Рашид Омаров, Рустам Ринчинов, Рауф Дунималиев, Анастасия Лебедева.



В первенстве ДФО до 18 лет сборная Бурятии выиграла золотые награды у юношей в весовой категории до 50 кг и до 66 кг, у девушек – до 70 кг. Также у дзюдоистов республики 3 серебряные и 7 бронзовых медалей.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, в командном зачёте сборная Бурятии до 18 лет завоевала первое место. Третье место выиграли юниоры республики до 21 года.



- Соревнования прошли на высоком уровне, собрались сильнейшие дзюдоисты со всего Дальнего востока. Эмоции только положительные. Не ожидали, что обойдем в командном зачёте хозяев турнира. Уже через неделю начнём подготовку к первенству России в Красноярске, а само первенство пройдёт в Ижевске с 6 по 10 ноября, – добавил старший тренер сборной до 18 лет Сергей Байдаев.

