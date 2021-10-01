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Бурятский оперный театр спустя 2,5 года обрёл нового худрука

Бурятский оперный театр спустя 2,5 года обрёл нового худрука
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Новый худрук Владимир Рылов рассказал, что у него «чешутся руки работать»

Назначен художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета, им стал Владимир Рылов.

Как сообщила министр культуры Соелма Дагаева, худрука в театре не было 2,5 года: срок контракта с предыдущим художественным руководителем Юрием Лаптевым закончился ещё в 2019 году.

- Мешали разные обстоятельства, в том числе и ковид, поскольку мы все сидели на дистанционной работе. И вот сегодня, в День музыки, мы назначили нового художественного руководителя Рылова Владимира Алексеевича. Владимир Алексеевич имеет огромный опыт, это и дирижёр, и пианист, это и общественный деятель, и композитор. Работал во многих театрах, во многих городах России, странах. В Бурятии работал в 80-е годы, и в те годы, когда он руководил театром оперы и балета, у нас очень многие звезды поднялись на федеральный уровень, по всей стране стали говорить о Дугаржапе Дашиеве, Галине Шойдагбаевой и многих других артистах. Мы вели консультации с очень многими людьми, с теми, кто раньше работал с Владимиром Алексеевичем, кто сейчас работает, и мне говорили, что Рылов Владимир Алексеевич – это дирижёр от Бога. Человек, который знает очень сложный организм оперного театра, ведь оперный театр - это разные составы коллектива, это и хор, и оркестр, это и балет, и много других цехов, - рассказала министр.

Сам Владимир Рылов свой приход в бурятский театр назвал чудом.

- Сейчас на встрече с труппой я сказал, что все знают, чудес не бывает, но, оказывается, они иногда случаются. Моё третье пришествие в Бурятский оперный театр – это чудо на самом деле. Я не был в Улан-Удэ более 20 лет, - отметил он.


Новый худрук прежде работал в разных учреждениях, с разными коллективами.

- Судьба за эти годы заносила меня в самые непредсказуемые обстоятельства, мне приходилось поработать в оперных театрах, в симфонических оркестрах. Когда меня тревожили звонками из Улан-Удэ – «маэстро, не пора ли возвращаться», я относился к этому с благодарностью, но понимал, что это в общем разговоры, которые останутся теоретическими. И наконец усилиями министерства, усилиями театральной общественности, благодаря позиции главы республики я обнаружил такие аргументы, против которых не мог возражать. Да, нужно ехать, нужно подставить плечо, время дать музыке в этом театре зазвучать в полную силу, - объяснил Владимир Рылов.

На пресс-конференции маэстро добавил, что у него «чешутся руки», и он готов работать.

- Работы много. То, что сейчас афиша театра довольно интересная, разнообразная – это замечательно, но по информации, которую я получаю частным образом, есть масса проблем, с которыми сразу придётся работать. Прежде всего, это комплектование оркестра, организация совместного творчества балетной труппы и оркестра и т.д. Вот это, над чем придётся работать сразу, но самое главное – создать атмосферу, при которой артисты будут лететь в театр на крыльях и уходить из него со знанием исполненного долга и желанием прийти вновь. Что греха таить, не всегда так бывает. Замечательный английский режиссёр Питер Брук как-то сказал о своей профессии: «Режиссёр – это тот, кто создает атмосферу». Вот то же самое можно сказать о дирижёре, тем более о художественном руководителе, - сказал он.

Также новый художественный руководитель добавил, что планы у него серьёзные.

- Глава республики в нашем разговоре и министр говорят, вы же приехали надолго - понимаете, я рассчитываю как-то врасти сейчас в театр. Конечно, у меня есть планы, которые я не могу отменить – концерты и спектакли в Москве и Санкт-Петербурге, но все-таки я переношу сюда в этот театр свой штаб, центр интереса, - заключил Рылов.

Справка:

Владимир Алексеевич Рылов уже имеет опыт работы в Бурятском театре оперы и балета и получил звание народного артиста республики. Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества.

Закончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности «хоровое и симфоническое дирижирование». Был главным дирижёром Государственного оркестра русских народных инструментов им. В. В. Андреева, Ленинградского театра музыкальной комедии, Пермского театра оперы.

В Бурятском театре оперы и балета работал с 1986-1989 годы и в 2001 году.

Был худруком Академического театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева (1989-1991), Государственного оркестра кинематографии (1991-1992), Башкирского театра оперы и балета (сезон 2004-2005).

С 1987 года начал сотрудничество с Симфоническим оркестром Государственной филармонии Алтайского края: с 1999 - художественный руководитель, с 2000 – главный дирижер.

В качестве приглашённого дирижёра нередко работает за рубежом: в Австрии, КНР, Южной Корее, Германии, Таиланде.

Призы и награды: государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки (1984) — за дирижирование оперным спектаклем «Война и мир» С. С. Прокофьева в Пермском государственном академическом театре оперы и балета.





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