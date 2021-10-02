 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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Местами в Бурятии возможен мокрый снег

Местами в Бурятии возможен мокрый снег
Общество,  Фото:pexels.com
Максимальная температура днём в Улан-Удэ составит +8 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 октября по южной половине республики небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью восточный, днём с переходом на северо-западный 6-11, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью от +2 до -3, местами -5,-10, днём +6,+11, при осадках 0,+5.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможны небольшие осадки. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 7-12, утром и днём порывы до 15 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +6,+8.
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