Местами в Бурятии возможен мокрый снег

Максимальная температура днём в Улан-Удэ составит +8 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 2 октября по южной половине республики небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью восточный, днём с переходом на северо-западный 6-11, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью от +2 до -3, местами -5,-10, днём +6,+11, при осадках 0,+5.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможны небольшие осадки. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 7-12, утром и днём порывы до 15 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +6,+8.

