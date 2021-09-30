В районах республики максимальная температура воздуха составит +12
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 сентября ночью по Прибайкалью и крайнему северу местами небольшой мокрый снег и снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +3,-3, местами -6,-11, днём +7,+12, местами +2,+7.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +8,+10.
Уходящий сентябрь порадует улан-удэнцев потеплением
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