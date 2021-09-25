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Этнографический музей в Улан-Удэ перешёл на осенний режим работы

Этнографический музей в Улан-Удэ перешёл на осенний режим работы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Посещать музей можно всю неделю

Этнографический музей народов Забайкалья перешёл на осенний режим работы. В понедельник и вторник в музее работает парковая зона и Этнозоосад с 9:00 до 17:30. Со среды по пятницу работает парковая зона, экспозиции и Этнозоосад также с 9:00 до 17:30.

В субботу и воскресенье работает парковая зона, экспозиции и Этнозоосад с 10:00 до 18:30.

График работу опубликовали на странице музей в соцсети.


этнографический музей

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