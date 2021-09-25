Посещать музей можно всю неделю
Этнографический музей народов Забайкалья перешёл на осенний режим работы. В понедельник и вторник в музее работает парковая зона и Этнозоосад с 9:00 до 17:30. Со среды по пятницу работает парковая зона, экспозиции и Этнозоосад также с 9:00 до 17:30.
В субботу и воскресенье работает парковая зона, экспозиции и Этнозоосад с 10:00 до 18:30.
График работу опубликовали на странице музей в соцсети.
Этнографический музей в Улан-Удэ перешёл на осенний режим работы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Аппаратура повысит качество диагностики
Оплатить налоги можно разными способами
Последняя игра сезона состоится в последний день сентября
Принять бесплатное участие могут все желающие
Ожидается снег, дожди и грозы
Изменения внесены в «антикоронавирусный» указ главы Бурятии
Победители получат дипломы и ценные подарки
В соревнованиях примут участие школьники и студенты
Он находится на туристическом маршруте, ведущем к пику Черского
В Улан-Удэ настоящую школу выживания прошли ребята со всей республики
На озере проводятся монгольско-российские учения по выявлению местонахождений затонувшей техники
Старый мост был признан аварийным
Отобранные кандидаты заключат контракт с министерством обороны
Соревнования по всестилевому каратэ проходили в Краснодарском крае
Заявление о получении или возврате набора социальных услуг можно подать до 1 октября