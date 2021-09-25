Этнографический музей в Улан-Удэ перешёл на осенний режим работы

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Посещать музей можно всю неделю



Этнографический музей народов Забайкалья перешёл на осенний режим работы. В понедельник и вторник в музее работает парковая зона и Этнозоосад с 9:00 до 17:30. Со среды по пятницу работает парковая зона, экспозиции и Этнозоосад также с 9:00 до 17:30.



В субботу и воскресенье работает парковая зона, экспозиции и Этнозоосад с 10:00 до 18:30.



График работу опубликовали на странице музей в соцсети.





