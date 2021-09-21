В Бурятии выбрали лучших в сфере социального обслуживания

В конкурсе приняли участие 13 номинантов



В Бурятии состоялось заседание региональной комиссии по определению победителей регионального этапа всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания.



Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты республики, с 2021 года министерством труда РФ введён абсолютно новый формат проведения ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства. Акцент в определении лучших перенесён на поощрение специалистов и учреждения, которые применяют социальные технологии, внедряют новые подходы, меняющие качество жизни граждан.



Всего в этом году в конкурсе было 15 номинаций, 9 из них посвящены отбору лучших практик по различным направлениям социальной помощи.



- На региональном этапе необходимо было подать оформленную соответствующим образом электронную заявку, сделать видеопрезентацию и видеоматериалы по технологиям реализации практики. Победители регионального этапа подают этот же материал в электронном виде на сайте Минтруда. В этом году в конкурсе приняли участие 13 номинантов. Ожидается, что со следующего года участников станет гораздо больше, а значит – будет и больше успешных практик для их дальнейшего внедрения в республике и за её пределами, – уточнили в центре «Доверие».



Призёрами и победителями регионального конкурса в номинации «Лучшая практика комплексной поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации» стали:

I место - Вахрушева Татьяна, главный специалист отдела социальной защиты населения по Хоринскому району РГУ «Центр социальной поддержки населения»;

II место - Шергина Алёна, главный специалист отдела социальной защиты населения по Баргузинскому району РГУ «Центр социальной поддержки населения».



В номинации «Лучшая практика поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья» победителями определены:

I место - Эрдынеева Лилия, заведующая отделением государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Курумканский центр социальной помощи семье и детям».



Номинация «Лучшая практика организации активного досуга граждан старшего поколения»:

I место - Афанасьева Ирина, начальник отдела социальной защиты населения по Кабанскому району РГУ «Центр социальной поддержки населения»;

II место - Цыренова Елена, главный специалист отдела социальной защиты населения по Селенгинскому району РГУ «Центр социальной поддержки населения».



Номинация «Лучшая практика внедрения социального контракта»:

I место - Гырылова Нэлли, главный специалист управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ РГУ «Центр социальной поддержки населения»;

II место - Дондокова Дарима, ведущий специалист отдела социальной защиты населения по Еравнинскому району РГУ «Центр социальной поддержки населения».



Специальная номинация «За созидание и долголетие в профессии»:

I место - Арапова Любовь, заведующий службой сопровождения замещающих семей Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Заиграевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».



Специальная номинация «Стабильность и качество» (лучшая организация, предоставляющая социальные услуги в стационарной форме):

I место – государственное бюджетное учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Детский дом-интернат для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка», директор Рогачева Марина;

II место – государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга», директор Побокова Майя;

III место – государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок», директор Васильева Сэсэг.

