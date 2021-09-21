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В Бурятии выбрали лучших в сфере социального обслуживания

В Бурятии выбрали лучших в сфере социального обслуживания
Общество,  Фото:pixabay.com
В конкурсе приняли участие 13 номинантов

В Бурятии состоялось заседание региональной комиссии по определению победителей регионального этапа всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания.

Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты республики, с 2021 года министерством труда РФ введён абсолютно новый формат проведения ежегодного всероссийского конкурса профессионального мастерства. Акцент в определении лучших перенесён на поощрение специалистов и учреждения, которые применяют социальные технологии, внедряют новые подходы, меняющие качество жизни граждан.

Всего в этом году в конкурсе было 15 номинаций, 9 из них посвящены отбору лучших практик по различным направлениям социальной помощи.

- На региональном этапе необходимо было подать оформленную соответствующим образом электронную заявку, сделать видеопрезентацию и видеоматериалы по технологиям реализации практики. Победители регионального этапа подают этот же материал в электронном виде на сайте Минтруда. В этом году в конкурсе приняли участие 13 номинантов. Ожидается, что со следующего года участников станет гораздо больше, а значит – будет и больше успешных практик для их дальнейшего внедрения в республике и за её пределами, – уточнили в центре «Доверие».

Призёрами и победителями регионального конкурса в номинации «Лучшая практика комплексной поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации» стали:
I место - Вахрушева Татьяна, главный специалист отдела социальной защиты населения по Хоринскому району РГУ «Центр социальной поддержки населения»;
II место - Шергина Алёна, главный специалист отдела социальной защиты населения по Баргузинскому району РГУ «Центр социальной поддержки населения».

В номинации «Лучшая практика поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья» победителями определены:
I место - Эрдынеева Лилия, заведующая отделением государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Курумканский центр социальной помощи семье и детям».

Номинация «Лучшая практика организации активного досуга граждан старшего поколения»:
I место - Афанасьева Ирина, начальник отдела социальной защиты населения по Кабанскому району РГУ «Центр социальной поддержки населения»;
II место - Цыренова Елена, главный специалист отдела социальной защиты населения по Селенгинскому району РГУ «Центр социальной поддержки населения».

Номинация «Лучшая практика внедрения социального контракта»:
I место - Гырылова Нэлли, главный специалист управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ РГУ «Центр социальной поддержки населения»;
II место - Дондокова Дарима, ведущий специалист отдела социальной защиты населения по Еравнинскому району РГУ «Центр социальной поддержки населения».

Специальная номинация «За созидание и долголетие в профессии»:
I место - Арапова Любовь, заведующий службой сопровождения замещающих семей Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Заиграевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Специальная номинация «Стабильность и качество» (лучшая организация, предоставляющая социальные услуги в стационарной форме):
I место – государственное бюджетное учреждения социального обслуживания Республики Бурятия «Детский дом-интернат для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка», директор Рогачева Марина;
II место – государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга», директор Побокова Майя;
III место – государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок», директор Васильева Сэсэг.
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