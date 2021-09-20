Заболеваемость COVID-19 в Бурятии идёт в гору

За сутки ещё три человека скончались от коронавируса
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявлено 88 новых больных коронавирусом.
Заболеваемость по-прежнему идёт в гору. Четвёртый день подряд суточный прирост заболевших выше отметки «80», хотя с 7 по 15 сентября включительно были показатели ниже этого уровня. 16 сентября зафиксировано 82 заражённых, 17-го – 85, 18-го – 86, ну а накануне, 19-го – 88.
Из выявленных за сутки больных 71 человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.
С начала пандемии в Бурятии зафиксировано 58 059 случаев заражения COVID-19. Из них 49% (28 184) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время в Бурятии выздоровели от ковида 49 615 человек, в том числе за последние сутки 19.
Умерли от коронавируса накануне три пациента. Их точный возраст не раскрывается, известно лишь, что все трое были старше 65 лет.
С начала пандемии коронавирус унёс жизни 1816 жителей Бурятии.
Число госпитализированных впервые за последние дни превысило отметку «400». Сейчас в стационарах республики получают лечение 410 пациентов с COVID-19 и подозрением на него. Это на 24 человека больше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации находится 45 пациентов (из них старше 65 лет –28 человек). На ИВЛ –24 пациента (из них старше 65-ти – 15).
Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 480 коек: занято – 410, свободно – 70 койки. Занятость коечного фонда составляет 85,4%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1007 человек. Отметим, в предыдущие дни таких больных было меньше тысячи.
Число контактных лиц – 5266 человек.
Ещё летом власти Бурятии предупреждали о возможной четвёртой волне коронавируса осенью, после окончания сезона отпусков и каникул. «Сейчас придёт сентябрь, во-первых, все съедутся из отпусков, все дети пойдут в школы и детские сады. Резко вырастет загрузка общественного транспорта. Так или иначе вырастут контакты между людьми. И на этом фоне в любом случае будет рост заболеваемости. И вот вопрос, насколько этот рост будет, зависит от нас», - заявлял ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии идёт в гору
Общество, Фото:
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