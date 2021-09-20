«Одни обвинения»: В Улан-Удэ офтальмолог рассказала о трудностях работы

Специалист расписала весь свой непростой трудовой день в поликлинике
Недавно в соцсетях улан-удэнцы начали активно жаловаться на большие очереди в поликлиниках. В основном, люди не могли попасть на приём к педиатрам, но и зайти в кабинет к другим специалистам также было проблематично. В паблике «Аноним 03» врач-окулист рассказала о своём режиме и специфике работы, трудностях, благодарных и не очень пациентах.
Врач начала повествование с того, что каждое начало приёма начинается с регулирования очереди.
- Медсестра отмечает в коридоре, кто пришёл по записи, узнать, с чем пациенты пришли без записи (кто-то на приём, кому-то выписать анализы, кто просто спросить и т.д.) всё это занимает минут 10. Далее медсестра заводит пациента - проверяет зрение, делает коррекцию, если нужно выписывает очки, лицам старше 40 лет измеряет внутриглазное давление (по времени минут 10-15, в зависимости от возраста и какое зрение). Пациента приготовили - сажаем к доктору на приём, это сбор жалоб, анамнеза, осмотр глазного дна и назначение лечения (на это ещё минимум 10 минут, опять же зависит от клиники), - рассказывает офтальмолог.
По регламенту, врач должен уделить каждому пациенту минимум 15 минут, но зачастую это невозможно. Чтобы осмотреть как можно больше пациентов, врачи продлевают приём ещё на час. При норме 25 человек в день, в офтальмологическом кабинете получают лечение 35-40 человек, а детский окулист и вовсе может принять до 50 пациентов.
- Большая часть пациентов к окулисту - это пожилые люди, а они плохо ходят, плохо слышат, плохо видят и плохо понимают, из-за этого тоже время приёма увеличивается. В коридоре все возмущаются: «Почему так долго ведёте? Давайте быстрее». А как сами зайдут, так их смотрите подольше и внимательнее, ещё и поговорите, и успокойте. Некоторые начинают рассказывать про свою жизнь, в основном пожилые люди. Жалуются, что дети не смотрят за ними, не общаются и т.д. Если бы дома у них было внимание, то в поликлиниках они бы проводили меньше времени, ведь они приходят туда не только на прием с жалобами, но и за разговорами. Пациентов очень жаль и хочется помочь каждому, но просто физически и морально не удаётся, - продолжает врач.
После окончания приёма у врачей начинается «бумажная волокита»: выписка анализов, направлений, подготовка к оперативному лечению, подготовка на МСЭ, амбулаторные карты, запросы со страховых компаний и т.д.
Также врач рассказала, что пациенты часто жалуются на «горячую линию» в минздрав. После этого, руководство приказным тоном говорит: «Примите скорее».
Кроме того, врачи слышат в свой адрес множество других несправедливых обвинений. «Сил уже нет», - признаётся специалист.
- Как же надоело это всё, одни жалобы, что не могут попасть, некоторые обвиняют нас во всём. Бывало даже такое от пациентов: «Зачем вам обед, если вы работаете всего до 14 часов», «Я позвонила в минздрав и мне сказали, что обязаны взять меня без очереди!» И ещё мнооого всего можно рассказывать. Конечно, не все такие, есть и адекватные и спокойные пациенты, которые нас понимают… - делится врач.
Специалисты недоумевает, почему пациенты жалуются только на них, простых врачей?
- Почему никто не жалуется на руководство, что не ищут врачей, медсестёр, не пополняют должным образом штат? А почему не идут молодые люди работать? Потому что за такую зарплату никто не хочет так нагружаться. Ведь если поднимут заработную плату и в каждой поликлинике будет необходимое количество медработников, то не будет такого нашествия. Тем более в наше современное время с гаджетами окулист очень актуален. Конечно, не хватает врачей всех специальностей, и это очень печально! Страшно подумать, что будет дальше, - отмечает врач-офтальмолог.
«Одни обвинения»: В Улан-Удэ офтальмолог рассказала о трудностях работы
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