В Бурятии спасённый изюбрёнок всё ещё живёт в дацане

Продолжение истории про спасённого ламами Анинского дацана детёныша опубликовала в соцсети руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева. Сперва ламы решили, что это лосёнок, но как выяснилось, малыш – изюбрёнок.
Специалисты Бурприроднадзора объяснили в группе «Хоринск-инфо», что на фото детёныш благородного оленя или по-народному - изюбря.
- История понравилась всем и взорвала сети. Поэтому продолжение: ширээтэ лама Анинского дацана Легцок Дарижапов уточнил, что это самочка, на вид ростом с корову, - пишет Алла Намсараева.
Вчера в дацане после открытия новой библиотеки в Хоринске побывали Рада Дамбаевна Жалсараева, дочь известного поэта - автора гимна Бурятии Дамбы Жалсараева, и петербургский архитектор, академик Российской академии художеств Вячеслав Бухаев. Они тоже пообщались с изюбрёнком.
Как сообщал «Байкал-Daily», ламы Анинского дацана, который находится в Хоринском районе, спасли детёныша, который сам прибежал к ним. Малыш был весь взмыленный, испуганный, а мамы с ним не было. В дацане предположили, что он убегал от волков, которых в этом году много.
До четырёх часов утра ламы Анинского дацана ухаживали за животным. Ему дали воды и еды. После детёныш стал меньше их бояться. Устав, он лёг на землю и даже позволяет теперь себя гладить.