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В пригороде Улан-Удэ открыли новый танковый полигон

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новый полигон построили с учётом опыта современных вооружённых конфликтов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

14 сентября в посёлке Сосновый Бор торжественно открыли новый современный танковый полигон. Он оборудован с учётом опыта ведения боевых действий в современных вооружённых конфликтах, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Красную ленточку торжественно перерезали начальник штаба – первый заместитель командующего объединения Восточного военного округа генерал-майор Игорь Тимофеев и зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской. После этого экипажи танков Т-72Б выполнили показательные заезды с боевой стрельбой из пушки 125 мм штатным снарядом по различным мишеням.

Военнослужащие спецподразделения продемонстрировали гостям свою боевую выучку, приёмы рукопашного боя с использованием штатного стрелкового оружия и холостых боеприпасов.

Помимо этого, на мероприятии были представлены новейшие образцы военной техники, которые совсем недавно поступила на вооружение. В частности, это бронеавтомобиль «Тайфун», двухзвенный снегоболотоход «Алеут». Также на площадке гости увидели оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», станцию радиоэлектронной борьбы «Ртуть-БМ» и восстановленный военными мастерами танк времён Великой Отечественной войны Иосиф Сталин «ИС-2».

- Появление танковой директрисы значительно повысит уровень боевой выучки танкистов, а также позволит более качественно подготавливать танковые экипажи для участия в конкурсе АрМИ «Танковый биатлон», - отметили в Восточном военном округе.

Ранее для стрельбы на танках Т-72Б штатным снарядом подразделения совершали марши комбинированным способом более 250 км на полигон «Бурдуны» в Кяхтинском районе.

На основе полученного опыта ведения боевых действий в современных вооружённых конфликтах на полигоне возведены «сирийские валы», огневые позиции для БМП габионного типа. Движущиеся модули нового полигонного оборудования позволяют создать трёхуровневую систему парных мишеней для отработки боевых стрельб танковой роты в обороне и наступлении. Новейшие радиоуправляемые мишени поднимаются и опускаются по командам с радиоуправляемого пульта руководителя стрельбы и двигаются по рельсовой дороге.



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