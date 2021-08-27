В Улан-Удэ на площади Революции высадили двухметровые клёны

Первое дерево посадил заместитель мэра, председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.







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В Улан-Удэ площади Революции, где идёт реконструкция, высадили двухметровые клёны. Всего высажено 31 дерево высотой 1,5-2 метра (такие деревья считаются крупномерами), сообщили в комитете городского хозяйства.Клёны Гиннала были привезены из питомника «Санами» из Иркутской области. Взрослые деревья достигают до 10 метров в высоту.Клён Гиннала отличает крона необычной формы – у взрослого растения она в виде шатра. В мае-июне клён зацветает жёлтыми бутончиками, собранными в соцветия. Осенью листья приобретают бордовый оттенок, если кустарник растёт под прямыми солнечными лучами.Реконструкция площади Революции продолжается. Это первый этап благоустройства территории, прилегающей к Гостиным рядам. В настоящее время завершается укладка пяти тысяч кв. м тротуарной плитки. Полностью завершён монтаж зрительской чаши амфитеатра, уличного освещения, построены все клумбы, высажен газон. Впервые на площади устроена масштабная система водополива будущего газона, деревьев и кустарников.На первом в Бурятии «сухом фонтане» установлено насосное оборудование, выполняется монтаж форсунок, защитных решеток.