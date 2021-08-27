В Улан-Удэ на площади Революции высадили двухметровые клёны

В Улан-Удэ площади Революции, где идёт реконструкция, высадили двухметровые клёны. Всего высажено 31 дерево высотой 1,5-2 метра (такие деревья считаются крупномерами), сообщили в комитете городского хозяйства.
Клёны Гиннала были привезены из питомника «Санами» из Иркутской области. Взрослые деревья достигают до 10 метров в высоту.
Клён Гиннала отличает крона необычной формы – у взрослого растения она в виде шатра. В мае-июне клён зацветает жёлтыми бутончиками, собранными в соцветия. Осенью листья приобретают бордовый оттенок, если кустарник растёт под прямыми солнечными лучами.
Первое дерево посадил заместитель мэра, председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.
Реконструкция площади Революции продолжается. Это первый этап благоустройства территории, прилегающей к Гостиным рядам. В настоящее время завершается укладка пяти тысяч кв. м тротуарной плитки. Полностью завершён монтаж зрительской чаши амфитеатра, уличного освещения, построены все клумбы, высажен газон. Впервые на площади устроена масштабная система водополива будущего газона, деревьев и кустарников.
На первом в Бурятии «сухом фонтане» установлено насосное оборудование, выполняется монтаж форсунок, защитных решеток.