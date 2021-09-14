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Татары и узбеки Иркутской области отметили праздники урожая

Татары и узбеки Иркутской области отметили праздники урожая
Общество,  Фото:пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья
Мероприятия проводили культурные центры диаспор

В минувшие выходные в Иркутской области отметили свои национальные праздники, связанные со сбором урожая, представители узбекской и татарской диаспор.

В субботу, 11 сентября, в Иркутске прошёл узбекский праздник дыни – Ковун Сайли. Хозяева праздника потчевали своих гостей новым урожаем дыни и арбуза, традиционным узбекским пловом и многими другими яствами. Колорита празднику добавили национальные узбекские песни и танцы.

А в воскресенье, 12 сентября, гостей принимали на татарском празднике урожая «Сюмбеля» в городе Усолье-Сибирское.

- Этот праздник имеет очень древние корни. Давние предки татарского народа праздновали его, радуясь, что закончились все полевые работы. В праздник Сюмбеля люди отдыхали после длительных сложных работ на полях. Обычно он предшествовал свадебной поре, поэтому частично служил для того, чтобы молодые девушки и парни собирались и присматривались друг к другу. Они пели, танцевали и общались, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Праздники Иркутская область национальная культура диаспора

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