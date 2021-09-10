В Бурятии замедлилось падение заболеваемости COVID-19

Число летальных исходов от коронавируса приблизилось к отметке «1800»
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 79 заразившихся коронавирусом. Из них 31 в Улан-Удэ.
Падение заболеваемости COVID-19 замедлилось, теперь наблюдается небольшой прирост. Так, если вчера заболели 79 человек, позавчера их было меньше – 77, до этого ещё меньше – 76. В предыдущие дни суточный прирост впервые за долгое время опустился ниже отметки «80» (такие показатели фиксировались только в конце мая).
Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 57 255 случаев заражений COVID-19. Из них 49% (27 886) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели от ковида 49 303 жителя Бурятии. Накануне вылечились 25 пациентов, также 78 человек дополнительно сняли с наблюдения.
За последние сутки в Бурятии скончались трое больных коронавирусом. Оперштаб уточняет, что один из них был младше 65 лет, а двое старше этого возраста.
С начала пандемии от коронавируса умерли 1797 жителей Бурятии.
В стационарах республики сейчас получают лечение 319 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на восемь меньше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации находится 48 пациентов. За сутки их стало больше на двух человек. 29 пациентов в реанимации старше 65 лет. На ИВЛ – 22 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 386 коек: занято – 319, свободно – 67 коек. Занятость коечного фонда выросла до 82 %.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 954 человека. Это почти столько же, сколько днём ранее.
Число контактных лиц на сегодня – 6571 человек.
Завершили вакцинацию от коронавируса в Бурятии 276 309 человек. Это 64% от плана: всего до 1 октября хотят привить 431 580 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», два дня назад глава Бурятии Алексей Цыденов поделился, что заразился коронавирусом. Болезнь протекает у него в лёгкой форме, что сам глава связывает с тем, что он вакцинирован.
В Улан-Удэ продолжают ловить безмасочников в автобусах.
В Бурятии замедлилось падение заболеваемости COVID-19
Общество, Фото:
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