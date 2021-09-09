В выходные в Бурятии обещают дожди

В горах юго-запада синоптики прогнозируют мокрый снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 10 сентября по республике ночью без осадков, утром и днём по южной половине небольшие и умеренные дожди, в горах юго-запада с мокрым снегом. Утром по северу и Прибайкалью при прояснении туманы. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 6-13 м/с. Температура ночью +1, +6, местами до 0, -5, днём +15, +20, по юго-западу +8, +13.



Завтра, 10 сентября, в Улан-Удэ ночью без осадков, во второй половине дня дождь. Ветер ночью восточный, днём с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +2, +4, днём +17, +19.



11 сентября по республике местами небольшие и умеренные дожди, в горах юго-запада с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +4, +9, местами +3, -2, днём +11, +16, по северу до +20.



12 сентября ночью на большей части территории Бурятии дожди, местами сильные, днём по южной половине прекращение, по северной половине дожди. Ветер северо-западный 5-10, днём местами до 14 м/с. Температура ночью +3, +9, по юго-западу до +2, -3, днём +15, +20, по северной половине +9, +14.

