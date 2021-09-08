В Бурятии завершается приём заявок на конкурс приёмных семей

Желающие принять участие должны обратиться в службы сопровождения замещающих семей



В Бурятии завершается приём заявок на республиканский конкурс «Приёмная семья – 2021» для приёмных семей, проживающих в регионе. Желающие принять участие всё ещё могут успеть сделать это. Приём заявок продлится до 10 сентября 2021 года. Для этого необходимо обратиться в службы сопровождения замещающих семей, которые работают в организациях социального обслуживания семей и детей. В тех районах, где отсутствуют службы сопровождения замещающих семей, приём заявок осуществляется органами опеки и попечительства.



Напомним, что конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Семья – источник вдохновения» - исполнение прозаических и поэтических произведений, танцев, песен, музыкальных произведений, постановок домашнего театра.

- «Семейная мастерская» - демонстрация рисунков, поделок, результатов технического моделирования. Каждая семья представляет семейный проект декоративно-прикладного творчества.

- «Рецепт семейного счастья» - демонстрация произведений кулинарии, продукции своего приусадебного участка. Приготовление и защита экспозиции из трёх блюд по выбранной конкурсантом теме. Жюри будет оценивать внешний вид блюд, раскрытие темы, гармоничность, оригинальность, использование дизайна, оформление блюд.

- «Я и моя спортивная семья» - семейные спортивные достижения. Конкурс по этой номинации проводится на основании представленных конкурсантами материалов: полученные членами семьи спортивные призы, грамоты и дипломы, подтверждающие личные и семейные спортивные достижения; письменные рассказы о совместном участии в спортивных мероприятиях, в совместном активном отдыхе с приложением фотографий и видеофильмов.

- «Родники семейных традиций» - принимаются фотографии и видео работы, связанные с семейными традициями, рассказы с описанием семейных легенд, историй и т. п.

- «Делюсь своими секретами» - обмен опытом по решению проблем воспитания в приёмных семьях. Участники представляют работу в форме эссе, в котором излагается рассказ об истории семьи, включая продолжительность исполнения обязанностей приёмных родителей, семейный стаж, общее количество приёмных и кровных детей в семье, личный опыт и рецепты построения семейного счастья.



С 17 по 23 сентября пройдёт республиканский этап конкурса и подведение итогов, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



Возрастное ограничение 0+

