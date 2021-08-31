В Улан-Удэ ветерану войны исполнилось 95 лет

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Яков Полянский принимал участие в боях в Восточной Пруссии



В Бурятии юбилейный 95-й день рождения отпраздновал ветеран Великой Отечественной войны Яков Митрофанович Полянский. Он родился 30 августа 1926 года в селе Невельское Сахалинской области.



- Когда началась война мне едва исполнилось 15 лет, – вспоминает детские годы юбиляр. – В 1941 году я был студентом училища, а потом устроился на паровозоремонтный завод. Предприятие было перепрофилировано и работало на оборонку, мы изготавливали мины и снаряды. В 1944 году пошёл на фронт, после небольшой подготовки меня направили в Восточную Пруссию, в район города Кёнигсберга, где я воевал в составе 3-го Белорусского фронта. Бои были очень ожесточёнными. Штурм Кёнигсберга начался 6 апреля1945 года и продлился три дня. Последний день, 9 апреля, был самым напряжённым.



Яков Митрофанович неохотно рассказывает о войне, говорит было много трудностей, тяжелее всего было смотреть, как гибли однополчане.



- Одним из самых кровавых был первый бой под Инстербургом, – рассказывает Яков Митрофанович. – В бой пошло четыреста человек, к концу атаки в живых осталось только двадцать. Затем было взятие дачи Паулюса, разведка боем под Кёнигсбергом.



Впоследствии бои в Восточной Пруссии и штурм Кёнигсберга были признаны одними из самых ожесточённых и кровопролитных в истории Великой Отечественной войны. В одном из боёв в апреле 1945 года Яков Митрофанович был тяжело ранен в спину, осколками пробило лёгкое. В госпитале ему сделали операцию, но один осколок так и не смогли вынуть, он с ним живёт и сейчас.



Победу он встретил в госпитале в Туле. После госпиталя по распоряжению командования он ещё три года служил в особом батальоне в Москве, охранял немецких военнопленных, а затем строил военный аэропорт в Рязани и вернулся в Улан-Удэ только в 1950 году.



Яков Митрофанович награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «Жукова», «За отвагу», и почётными медалями и грамотами СССР и РФ.



Его имя занесено в книгу памяти Бурятии. Сейчас Яков Митрофанович живёт в городе Улан-Удэ со своей супругой Клавдией Ананьевной. Вместе они уже 65 лет, у них двое детей: сын и дочь, а также четверо внуков и шесть правнуков. Об этом сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.

