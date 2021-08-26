В Бурятии соцконтрактом охватят более 2000 семей

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Возможностью поиска работы уже воспользовались 622 жителя республики



В 2021 году в Бурятии планируется оказать государственную социальную помощь на основании социального контракта более двум тысячам малоимущих семей.



Одно из мероприятий проекта предусматривает поиск работы, который можно осуществлять самостоятельно либо с помощью службы занятости. Конечная цель социального контракта – трудоустройство. С начала года такой возможностью уже воспользовались 622 жителя республики.



Одной из участниц социального контракта по направлению «поиск работы» стала жительница села Жемчуг Тункинского района. Со слов женщины о такой услуге она узнала из социальных сетей и незамедлительно обратилась в отдел соцзащиты по Тункинскому району, где её проконсультировали и предложили вариант решения сложившейся трудной жизненной ситуации.



- Дело в том, что я одна воспитываю троих детей: 8, 10 и 12 лет, – рассказывает участница соцконтракта. – На селе трудно трудоустроиться, к тому же с моим среднетехническим образованием. Когда узнала о такой помощи от государства, обратилась в соцзащиту. Мне помогли. Сегодня я работаю в доме культуры. Очень радует, что когда я заключила социальный контракт, мне, как участнику программы, выплатили пособие – это почти 13 тысяч рублей. И после того, как я трудоустроилась, в течение трёх месяцев меня продолжают поддерживать. То есть кроме заработной платы я получаю пособие в этом же размере.



В пресс-службе министерства соцзащиты Бурятии сообщили, что при участии в данном мероприятии участник социального контракта в первый месяц постановки на учёт в службе занятости в качестве безработного либо ищущего работу получает 12,81 тысяч рублей, а затем – ещё три месяца по факту трудоустройства. С 22 июля эта сумма изменилась в сторону увеличения и теперь достигла порядка 13,3 тысяч рублей. Срок действия социального контракта составляет до 9 месяцев.



- Помимо этого, при направлении участника социального контракта отделом социальной защиты населения на обучение или курсы дополнительного профессионального образования, оплачивается стоимость обучения в сумме до 30 тысяч рублей и стипендия в сумме 6,6 тысяч рублей ежемесячно, – уточнила начальник отдела организации социальной защиты населения РГУ «Центр социальной поддержки населения» Наталья Унагаева.

