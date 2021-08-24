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В Улан-Удэ поздравили участников Великой Отечественной

В Улан-Удэ поздравили участников Великой Отечественной
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Железнодорожного района
В России отметили годовщину победы в Курской битве

23 августа отмечается один из дней воинской славы России – день разгрома советскими войсками немецких войск в Курской битве. В Улан-Удэ участников Великой Отечественной войны Дмитрия Михайловича Бобровского и Иннокентия Андреевича Княжева поздравили с 78-й годовщиной победы в Курской битве. Поздравить солдат-победителей пришли представители Совета ветеранов войны и труда Железнодорожного района столицы Бурятии.

Ветераны поделились своими воспоминаниями о сражении на Курской дуге.

- В нашу задачу входило сверять линию обороны. Уже тогда были известны планы немецкого командования с двух сторон окружить наши войска на Курской дуге. Ночами на нашу территорию скидывали парашютистов: то там, то здесь наши разведроты брали диверсантов, переодетых в нашу форму. Сидели в засадах по трое суток. Шли только ночью, маленькими группами. Предстояло проделать путь от Воронежской области до Курской – это порядка 400 километров. За ночь проходили примерно по 50 километров, - вспоминает Дмитрий Бобровский.

- На Курской дуге мне запомнился один случай, это было в деревне Прохоровка. Там была танковая битва. Мы бьём, они бьют, сутки, а может и больше, мы не кушали, не спали и света не ведали. Вдруг стало тихо и светло, это оказалось утро, от деревни Прохоровка ничего не осталось, только на окраине один погорелый дом и возле него немецкий повреждённый танк. Вот тут-то мы и поняли, что победили, - рассказывает Иннокентий Княжев.

Участников сражения поблагодарили за вклад в Победу. В честь дня воинской славы ветеранам были вручены подарки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.
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