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Даши Намдаков поклонился Хамбо Ламе Этигэлову

Даши Намдаков поклонился Хамбо Ламе Этигэлову
Общество,  Фото:пресс-служба Иволгинского дацана
Известный скульптор встретился с главой буддистов России Дамбой Аюшеевым

21 августа в своей резиденции в Иволгинском дацане Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев принял скульптора Дашиниму Намдакова. Об этом сообщили в пресс-службе дацана.

Вместе с действующим главой буддистов России всемирно известный скульптор побывал во Дворце XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова и поклонился Великому Ламе.



Как сообщал «Байкал-Daily», уникальный туристический объект Забайкальского края - ленд-арт парк «Тужи» - открылся 7 августа на берегу реки возле села Укурик Хилокского района – на родине известного скульптора, заслуженного художника России Даши Намдакова.

Для проживания гостей парка «Тужи» предлагаются юрты и гостевые дома, также можно поселиться в палатке, выкупив место под кемпинговую зону.

Архитектурный комплекс парка также включает культурный центр - здание, выполненное в скандинавском стиле, с большим витражом на главном фасаде, мастерскую, ротонду на 80-90 посадочных мест, летнее кафе, большую беседку из обработанных бревен, которая является своего рода смотровой площадкой, где открываются виды на горы и реку Хилок.

Достопримечательностью «Тужи» является парк деревянных скульптур, выполненных самим Даши Намдаковым, а также скульпторами и архитекторами из его команды.

скульптор Хамбо лама

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