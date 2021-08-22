Даши Намдаков поклонился Хамбо Ламе Этигэлову

21 августа в своей резиденции в Иволгинском дацане Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев принял скульптора Дашиниму Намдакова. Об этом сообщили в пресс-службе дацана.
Вместе с действующим главой буддистов России всемирно известный скульптор побывал во Дворце XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова и поклонился Великому Ламе.
Как сообщал «Байкал-Daily», уникальный туристический объект Забайкальского края - ленд-арт парк «Тужи» - открылся 7 августа на берегу реки возле села Укурик Хилокского района – на родине известного скульптора, заслуженного художника России Даши Намдакова.
Для проживания гостей парка «Тужи» предлагаются юрты и гостевые дома, также можно поселиться в палатке, выкупив место под кемпинговую зону.
Архитектурный комплекс парка также включает культурный центр - здание, выполненное в скандинавском стиле, с большим витражом на главном фасаде, мастерскую, ротонду на 80-90 посадочных мест, летнее кафе, большую беседку из обработанных бревен, которая является своего рода смотровой площадкой, где открываются виды на горы и реку Хилок.
Достопримечательностью «Тужи» является парк деревянных скульптур, выполненных самим Даши Намдаковым, а также скульпторами и архитекторами из его команды.