В «Байкальской гавани» должна наконец-то закипеть стройка

























































«Байкальская гавань» - это особая экономическая зона, созданная в 2007 году постановлением правительства России. Приоритетными направлениями развития ОЭЗ значатся лечебно-оздоровительные процедуры, круизы, горнолыжные развлечения и экскурсии. Но прошло 14 лет, а до желаемого результата ещё далеко.С недавних пор полным курированием «Байкальской гавани» занимается правительство Бурятии. За это время в ОЭЗ появились пять новых резидентов, которые готовы начать реализовать тот грандиозный проект, придуманный в середине 2000-х.Когда в «Байкальской гавани» сменилось курирующее руководство, началась чистка неэффективных резидентов. Чтобы распрощаться с компаниями, которые отставали от графика проектирования, имели низкую инвестиционную активность, прошлось обращаться в суды. Со многими резидентами расстаться удалось быстро – судебные тяжбы занимали от трёх до шести месяцев. А с кем-то «Байкальская гавань» судится до сих пор.- Была такая проблема, мы её решили. Сегодняшних резидентов уже набирали мы и подходили более взвешенно, нежели раньше. Мы сейчас чётко в соглашении прописываем график финансирования. Если есть отставание, либо расстаёмся, либо предлагаем решать этот вопрос как-то, - рассказывает генеральный директор АО «ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» Максим Шарипов.В феврале 2020 года полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по развитию особой экономической зоны «Байкальская гавань», раскритиковав отсутствие работающих проектов за прошедшие 14 лет. Теперь власти будут строить инфраструктуру только в случае появления компаний, реально готовых развивать свой проект на Байкале.- Ни один бюджетный рубль не будем тратить просто так, на «авось, придёт», - подчёркивал тогда Трутнев.Сейчас резидентов пять: ООО «Гео РБК», ООО «Байкал Эрмитаж», ООО «Грин Флоу Байкал», ООО «Путник Сибирь» и ООО «Космос Отель Байкал» на участке «Горячинск».Ближе всех к реализации своего проекта на данный момент находится компания «Грин Флоу Байкал». Соглашение с ними заключено в августе 2019 года. Фирме выделен участок на территории Турки для строительства гостиницы на 180 номеров уровня 4 звезды, термального комплекса, парка, апартаментов, парковок и бунгало. Объём инвестиций составит 1,6 миллиардов рублей.- Это профильная компания и, когда приходит профильный игрок, они понимают, как бизнес делать, как его тиражировать, какие у них целевые группы. Когда приходит человек сторонний, там есть некоторые «пробуксовочки». Тут люди уже понимают, куда и зачем идут. Мы со своей стороны им помогаем технически, как правильно подключиться к нашим сетям, обеспечиваем всем необходимым. В чём ценность этого участка? Участок «Турка» обеспечен всем – электричеством, водой, водоотведением и даже поверхностные стоки, ливневые, у нас тоже очищаются, собираются в отдельную систему, и идёт их очистка. Мы получаем готовую площадку для того, чтобы инвестор заходил и мог строиться, - добавил генеральный директор АО «ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» Максим Шарипов.На данный момент компания «Грин Флоу Байкал» получило положительное заключение экологической экспертизы на проектную документацию. Сейчас осталось дождаться заключения госэкспертизы.- Когда инвестор получает заключение государственной экспертизы, то это говорит о том, что он выполнил все условия, и его проект готов к реализации. Он уже начинает разработку рабочей документации и стройку. Стройка - это тоже такой процесс, про него можно бесконечно говорить. Нужен стройгородок, обеспечение подъезда машин с их стоянкой на твёрдом покрытии, потому что мы в центральной экологической зоне Байкала. Строиться у нас несколько дороже, потому что нужно соблюдать несколько требований экологии. Строительство в Улан-Удэ и у нас немножко по финансовым затратам различается, - рассказал Максим Шарипов.При благоприятном прохождении госэкспертизы строительство начнётся уже в этом году.На этапе корректировки проекта и планировки участка под концепцию проекта находится компания «Байкал Эрмитаж». Земля резиденту также выделена в «Турке». По замыслу инвестора, там планируется строительство многофункционального культурно-оздоровительного комплекса на более чем 3 тысяч мест. Объём инвестиций – 19,7 миллиардов рублей.- Это крупный проект. Мы его в ближайшее время планируем, совместно с инвестором, вынести на публичное обсуждение. Очень много вопросов к проекту. Он на слуху, но все хотят видеть детали: как будет выглядеть визуальная составляющая, архитектура, как будет выстроена концепция проекта. Данный вариант проекта не последний, - пояснил Максим Шарипов.На участке «Турка» инвестор «Путник Сибирь» находится только на этапе проектирования.Этнокомплекс в стиле Японии, Кореи, Китая и Бурятии планирует построить компания ООО «Гео РБК» на участке «Пески». Территория выделенной земли составляет 267 га. По проекту вместимость комплекса составит почти 1,7 тысяч. На данный момент утверждена корректировка проекта планировки территории участка резидента.Строительство природно-оздоровительного комплекса категории 4-5 звёзд на участке «Горячинск» в «Байкальской гавани» планирует компания «Космос Отель Байкал». Сейчас идёт процедура заключения соглашения. Объём инвестиций составит более 11 миллиардов рублей. Также бизнес-план проекта рассмотрен на экспертном совете. Над мастер-планом проекта работают немецкие архитекторы OBERRMEYER.Общая территория «Байкальской гавани» составляет 3622 га. Большую часть этих земель занимает гора «Бычья» - 2341 га., для передачи в аренду резиденту подготовлено 265 га. Сейчас эта земля свободна.- У него в чём фишка? Географические параметры, перепад высот 1200 метров, вплоть до Олимпийских Игр можно проводить. Гора «Бычья» - это такой большой глобальный проект. Тут даже на одни инженерные инфраструктуры колоссальные деньги нужны, от миллиарда нужно. Но и плюсов тоже очень много – уклоны, все виды трасс от сложных «чёрных» до «лайтовых» «синих». Плюс протяжённые есть трассы, - рассказывает Максим Шарипов.Также среди свободных участков числятся «Бухта Безымянная» и несколько небольших земель в «Песках». К слову, на земли последнего участка уже есть несколько претендентов, но процесс находится на этапе переговоров.