В Бурятии реализуют проект «Долговременный уход: практика добра и заботы»

Людям разных категорий оказывают поддержку на дому



В Бурятии общественниками осуществляется проект «Долговременный уход: практика добра и заботы». Проект помогает людям пожилого возраста, ветеранам, инвалидам и их семьям, детям-сиротам и другим категориям граждан.



В этом году общественники автономной НКО социальной помощи и социального обслуживания населения «Аэлита» заручились грантовой поддержкой сразу из двух источников: республиканского бюджета в форме субсидии и средств фонда президентских грантов. На психологическое сопровождение получателей соцуслуг в сельской местности трёх районов: Иволгинского, Мухоршибирского и Тункинского – авторы проекта направили около полмиллиона рублей. Средства гранта также направлены на психологическое сопровождение социальных работников, ухаживающих за пожилыми гражданами и инвалидами.



Одна из получательниц услуг – жительница Иволгинского района Валентина Титова. Сейчас, в 83 года, у неё практически нет знакомых, слабое здоровье, как никогда нужны внимание и забота. Она стала участницей социального проекта и уже получает необходимую поддержку.



- Мне нравится общение с людьми, которые оказывают мне поддержку. Я одинокий человек, никуда не хожу, здоровье не позволяет. Спасибо, что нас не забывают. Это самое основное для пожилых людей, – поделилась Валентина Титова.



Специалисты, которые воплощают проект в жизнь в трёх районах республики, оказывают людям разных категорий поддержку на дому: помогают по хозяйству, проводят зарядку, уделяют особое внимание психологическому здоровью.



В Бурятии более 220 человек из числа пожилых граждан и инвалидов благодаря грантам будут обеспечены социально-бытовыми услугами, особенно это актуально, в период пандемии, когда многие люди из группы риска находятся долгое время на самоизоляции.



- Благодаря такой поддержке наши общественники могут ещё более качественно оказывать социальные услуги для блага наших жителей, особенно для людей старшего поколения и граждан с инвалидностью, которые в силу возраста и ограничений по здоровью оказались в трудной жизненной ситуации, – уточнила консультант отдела социальных технологии министерства социальной защиты населения Бурятии Вера Багаева.



Как сообщает пресс-служба ведомства, в республике 44 социально ориентированных организации получили гранты в форме субсидий из регионального бюджета. Объём финансирования в 2021 году на эти цели оставил 7,5 млн рублей.

