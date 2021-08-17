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Мнения по поводу снятого в Бурятии сериала ТНТ разделились

Мнения по поводу снятого в Бурятии сериала ТНТ разделились
Общество, 
На телеканале ТНТ состоялась премьера «бурятского» сериала «Маньячелло»

16 августа на телеканале ТНТ вышли две премьерные серии чёрной комедии «Маньячелло» (16+). Сериал снимали в Бурятии, главные роли исполнили актёры из Улан-Удэ, а режиссёром стал известный в республике бывший КВНщик Жаргал Бадмацыренов.

Это необычная история о преступнике Тимофее из выдуманной бурятской деревни Сосновка, который уверен, что каждый человек обязан знать и уважать классическую литературу. Он инсценирует убийства по мотивам произведений Булгакова, Достоевского и т.д., и ждёт, когда полицейские разгадают загадку.


В первой серии актёр Русского драматического театра имени Бестужева Владимир Барташевич, исполняющий роль Тимофея, воспроизводит сцены из «Мастера и Маргариты». Здесь есть и отсылка к Аннушке, разлившей масло, и к отрубленной голове Берлиоза. Разгадывает загадочное преступление молодая следователь, приехавшая в посёлок по направлению из города. Её роль исполнила телеведущая Ася Касьянова.




В бурятском паблике ves_ulan_ude_ активно обсуждают сериал. Пользователи разделились на два лагеря. Многие оценили юмор чёрной комедии:

«А нам понравилось, давно так не смеялись. Час пролетел незаметно. Юмор наш, родной»,
«Дебют Аси Касьяновой в кино, по-моему, самый лучший по игре актёров? Ну это моё мнение... если учесть, что у остальных уже опыт в кино есть! Очень профессионально сыграла»,
«Столько критики, я так в голос смеялся с некоторых моментов, стильно снято, круто, под формат ТНТ, смешно, стёб прям на ура залетает»,
«Дядя майор Баир прекрасен!»,
«Посмеялась от души, спасибо «Байкал кино»,
«Прикольный сериальчик, смешно».

Гневных и недовольных комментариев, стоит отметить, несколько больше:

«А потом спрашивают, откуда берутся эти подростки, юноши с оружием и расстреливают людей. Неужели для актёров засветиться на ТНТ важнее, чем здравый смысл? И лучше такое г.. показывать после полуночи»,
«Чёрный юмор у Тарантино, а это юмором назвать нельзя, это - неприличные кривляния и не более»,
«И интересно ведь, взять и перепеть мотив детской песни???!!! Чтобы дети подпевали потом вместо «Буратино» - «Маньячело»?!»,
«Бред вообще, нет нормальной реализации, и чувства юмора, работайте над реализацией, воображайте чувства юмора, ребята»,
«Чё бы доброго сняли...»,
«Тоже не зашёл, плохо играют»,
«Если честно, это такой бред»,
«Дурацкий юмор»,
«Актёры наши - класс! А задумка, сам сериал не очень. И такое, в такое время показывают, чуть позже надо. После спокойной ночи хотя бы»,
«Хочется переключить пока терплю».

На YouTube-канале ТНТ премьерную серию «Маньячелло» просмотрели около 40 тысяч раз.
сериал телевидение

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