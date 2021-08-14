По республике кратковременные дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер восточный 3-8, при грозах порывы до 14 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +5,+10, днём +25,+30, местами +17,+22.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +14,+16, днём +26,+28.
В Улан-Удэ до +28 градусов
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Общество, 14.08.2021
По республике кратковременные дожди
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